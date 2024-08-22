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فورمولا 1 جائزة هولندا الكبرى

فريق ساوبر ستايك اف1 قد يغيّر اسمه لجولة هولندا

تريد هيئة المراهنات الهولندية من فريق ستايك اف1، عدم استعمال هذا الاسم في حلبة زاندفورت، خلال مجريات جائزة هولندا الكبرى لموسم 2024 في الفورمولا واحد.

فالتيري بوتاس، كيك ساوبر

ستحتضن زاندفورت أولى جولات النصف الثاني للموسم بعد العطلة الصيفية، لكن السلطات المحلية تريد من الفريق تغيير اسمه، لأنه يمثل شركة رهانات أسترالية، غير مرخصة ضمن الدولة، رغم أن إعلانات شركات المراهنات ليست غير قانونية.

وكان الفريق قد دخل الموسم باسم "كيك ساوبر" لأن إعلانات شركات المراهنات ممنوعة في أستراليا، إسبانيا وبلجيكا، وكذلك الحال في جولة قطر التي ستقام في القسم الأخير للموسم.

ويبدو أن السلطات المحلية قد طلبت من المنظمين في زاندفورت، عدم الترويج لشركة مراهنات غير مرخصة في البلاد.

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الصورة من قبل: صور موتورسبورت

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