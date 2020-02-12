فريق رينو يكشف عن صور سيارته لموسم 2020

بعد أن حقّق الفريق مركز أفضل البقيّة في موسم 2018، تراجعت تأدية رينو في العام المنقضي لتكتفي بالمركز الخامس في الترتيب العام لبطولة الصانعين خلف زبونتها مكلارين.

وسيكون هذا الموسم مفصليًا بالنسبة لرينو، إذ أنّ الإدارة العليا للصانع الفرنسيّ تجري مراجعة واسعة النطاق لجميع أنشطتها بما في ذلك الفورمولا واحد.

لهذا السبب أشار سيريل أبيتبول مدير الفريق في وقتٍ سابقٍ إلى ضرورة تقديم أداء قويٍ في هذا الموسم لإقناع الإدارة بالمواصلة.

وأقام الفريق حدث إطلاقٍ للموسم في العاصمة الفرنسيّة باريس، بالرغم من أنّ السيارة لم تكن حاضرة، إلّا أنّ الفريق نشر صورًا لها على شبكة الانترنت.

ولم تُمثّل السيارة الجديدة ابتعادًا كبيرًا عن سابقتها، وفق ما بات منحى شائعًا في الأعوام الأخيرة، حيث لا تكشف الفرق عن جميع أسلحتها إلّا خلال الأيّام الأخيرة من التجارب الشتويّة.

لكن على صعيد المظهر فإنّ كسوة السيارة سوداء بالكامل، وكان طلاؤها غير لمّاع، لينتهج الفريق بذلك ذات درب ريد بُل وفيراري.

وسيدخل الفريق الموسم الجديد بتشكيلة معدّلة، فإلى جانب بقاء دانيال ريكاردو فإنّ الفرنسيّ إستيبان أوكون سيخلف نيكو هلكنبرغ في السيارة الثانية.

وقال ريكاردو: "أتطلّع قدمًا للاندماج أكثر مع الفريق على إثر موسمنا الأوّل الكامل معًا، ستكون الأمور أفضل من تلك الناحية".