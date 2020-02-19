فريق رينو يكشف عن سيارته الجديدة لموسم 2020

أقامت رينو حدث إطلاق موسمها في باريس في وقت سابق من هذا الشهر بحضور أعضاء إدارتها وسائقَيها، وقدّمت فقط صورًا لرسومات حاسوبيّة للسيارة من دون الكشف حتّى عن جميع زواياها.

وفي حين أنّ عدم وجود سيارة حقيقيّة دفع البعض للإشارة إلى أنّ الفريق قد يكون متأخّرًا على صعيد تجميع السيارة الجديدة، أصرّ سيريل أبيتبول مدير فريق رينو على أنّ كلّ شيء يسير وفق الجدول الزمنيّ المحدّد، وأنّ الفريق يتواجد في موقعٍ أفضل ممّا كان فيه قبل 12 شهرًا.

ولم ترغب رينو بعرض سيارة "زائفة" حينها، حيث أكد أبيتبول أنه لا جدوى من وضع سيارة "غير حقيقية" ولا تمثل الفعلية على المنصة فقط من أجل وسائل الإعلام.

لذا قرر المصنع الفرنسي كشف سيارته الفعلية خلال تجارب برشلونة.

ومما ظهر في الصور الحاسوبية السابقة، لم تُمثّل السيارة الجديدة ابتعادًا كبيرًا عن سابقتها، وفق ما بات منحى شائعًا في الأعوام الأخيرة، حيث لا تكشف الفرق عن جميع أسلحتها إلّا خلال الأيّام الأخيرة من التجارب الشتويّة.

لكن على صعيد المظهر فإنّ كسوة السيارة سوداء بالكامل، وكان طلاؤها غير لمّاع، لينتهج الفريق بذلك ذات درب ريد بُل وفيراري.

وسيدخل الفريق الموسم الجديد بتشكيلة معدّلة، فإلى جانب بقاء دانيال ريكاردو فإنّ الفرنسيّ إستيبان أوكون سيخلف نيكو هلكنبرغ في السيارة الثانية.