فريق رينو يطلب من موظّفيه العمل من منازلهم قبيل إغلاق المصنع

في الوقت الذي اتّفقت فيه الفرق على الإبقاء على الأطقم التي سافرت إلى أستراليا في منازلها لـ 14 يومًا، بدت سياسة رينو أكثر اتّساعًا وشمولاً.

إذ تتواجد الشركة في موقفٍ غير تقليدي بالنظر إلى أنّ مقرّ قسم الهيكل يتواجد في المملكة المتّحدة بينما يتواجد قسم المحرّكات في فرنسا ويتعيّن على كلٍ منهما اتّباع توصيات الدولتَين على التوالي، بينما يتعيّن عليهما في ذات الوقت التقيّد بالقيود التي فرضتها الشركة الأمّ رينو على جميع منشآتها وموظّفيها.

وإلى جانب فيراري وألفا روميو، فقد كانت رينو من بين الفرق الأولى التي ضغطت لإلغاء جائزة فرنسا الكبرى حالما أُعلن عن ثبوت حمل أحد موظّفي مكلارين لفيروس "كوفيد-19".

وضمن بيانٍ نشره الفريق: "يجب أن تتماشى قراراتنا مع توصيات الحكومتين الفرنسيّة والبريطانيّة، وسياسة مجموعة رينو، إلى جانب تلك التي أعلنت عنها سلطات الفورمولا واحد".

وأضاف: "أوّل هذه القرارت كان دعم قرار مكلارين بعدم المشاركة في جائزة أستراليا الكبرى على إثر ثبوت حالة إيجابيّة في البادوك، ومن ثمّ نقل موظّفي فريقينا الحاضرين على المسار في ملبورن".

ثمّ تابع: "طلبنا منهم إثر ذلك عدم العودة إلى منشأتي إنستون وفيري-شاتيون لفترة 14 يومًا على الأقلّ. تمّ توسيع فكرة العمل من المنزل لتشمل جميع الموظّفين إن كان بوسعهم القيام بذلك في فيري-شاتيون".

وأكمل: "على إثر الإجراءات التي اتّخذتها الحكومة الفرنسيّة بدءًا من مساء الإثنين في فرنسا، قرّرت إدارة رينو سبورت ريسينغ إغلاق مصنع فيري-شاتيون بدءًا من مساء الجمعة 20 مارس حتّى 5 أبريل/نيسان".

وأردف: "اعتُمد العمل من المنزل بشكلٍ تدريجي في إنستون وسيُفرض على جميع الموظّفين القادرين على القيام بذلك بدءًا من 23 مارس".

ولا تُعدّ فترة العمل من المنزل مرتبطة بفترة الإغلاق الرسميّة التي يتمّ فيها إغلاق الخوادم وعدم وجود أيّ تواصل بالرسائل الإلكترونيّة بين أعضاء الفريق. واختارت رينو إغلاق منشأتها في إنستون بدءًا من 30 مارس حتّى 19 أبريل.

وبخصوص التطوّرات المستقبليّة، أضافت رينو: "هذه الإجراءات الأوليّة المُتّخذة في إنستون وفيري-شاتيون ستتمّ مراجعتها على ضوء تطوّر الوضع".

وتابعت: "سندخل الآن فترة مباحثات معمّقة مع الفورمولا واحد وفيا والفرق الأخرى لتحديد إجراءات ستتّخذها رياضتنا في هذه الظروف الاستثنائيّة".

وأكملت: "في موجهة التحدّيات القادمة، يجب أن تسود المسؤوليّة والوحدة للتقليل من تأثير هذه الأزمة الصحيّة".