فريق رينو يرغب بعلاقة "شراكة" وليس "زبائن"

بدءاً من الموسم المقبل، لن تزوّد رينو إلا فريقها المصنعيّ فقط بالمحركات، حيث سيتمّ تغيير اسمه إلى آلبين. بينما قررت مكلارين - الفريق الذي يتزود حالياً بمحركات رينو - الانتقال إلى استعمال محركات مرسيدس في 2021.

وعبّر سيريل أبيتبول مدير فريق رينو عن سروره من قدرة رينو حالياً على حصر تركيزها في فريقها المصنعيّ فقط، لكنه كشف عن إمكانية التحالف مع فريق آخر في المستقبل.

فقال: "يجب أن تكون العلاقة كشراكةٍ بين فريقين، وليس علاقة فريقٍ مزوّد بفريق زبون (عميل)".

وتابع: "الفريق العميل لا يجلب أية فائدة للمصنّع. بينما قد تحمل علاقة الشراكة بعض الفوائد، وبشكل خاص عن طريق المساعدة بتحقيق الأهداف الرياضية وغيرها".

وأردف: "نعلم أن التعاملات المالية تخضع لقوانين محددة بطبيعة الحال، لذا فإن الفرصة للشراكة سانحة في النواحي التقنية والرياضية".

وبينما يبدو مستقبل هوندا الطويل الأمد في الفورمولا واحد غير واضح بعد، إذ لم يعلن المصنع الياباني عن التزامه إلا لنهاية 2021 فقط، فليس من المستحيل أن تحتاج ريد بُل إلى مزوّد محركات مستقبلي.

لكن أبيتبول قلل من فرص إمكانية تجديد صفقة تزويد ريد بُل، نظراً للعلاقة المتوترة التي جمعتهما سابقاً.

فقال: "ريد بُل فريقٌ يتزوّد بمحركات هوندا الآن. أعتقد أن الأولوية لهوندا تتمحور حول تحديد التزاماتهم الخاصة واستراتيجيتهم الخاصة حيال الرياضة. لقد جمعتنا شراكة مع ريد بُل، لكنها لم تسر على ما يرام".

وكان أبيتبول قد لمّح الأسبوع الماضي إلى أن مقاربة ريد بُل "ناقصة" نظراً لأنها لا تقوم بتصنيع محركاتها بنفسها وبالتالي فإنها لا تستفيد من الانسجام الكامل بين المحرك والهيكل.

بالمقابل، هورنر الذي شاهد المقابلة على التلفاز، علق على تلك النقطة مشيراً إلى أن علاقة ريد بُل مع هوندا أكثر تقارباً مما كانت مع المزوّد السابق رينو.

فقال: "ما قاله أنه لا يمكن الفوز من دون تصنيع محركك الخاص، وذلك لتأمين الانسجام التام بين الهيكل والمحرك".

وأكمل: "لقد شاهدت تعليقاته وكانت مثيرة للاهتمام. حسناً، أود القول أننا منسجمون مع هوندا إلى أقصى حدّ. إنها علاقة مناسبة، وهناك اندماج بيننا أكبر بكثير مما كان يجمعنا مع رينو خلال حقبة المحركات سداسية الأسطوانات".

واختتم: "لقد أحرزنا الفوز بأربعة ألقاب في البطولة بمحركات رينو. لذا، فإنني أعارض هذه التعليقات بالتأكيد، إن العلاقة التي تجمعنا مع هوندا ليست مجرد علاقة زبون-عميل".