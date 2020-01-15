فريق رينو يُحدّد موعد إطلاق سيارته في الفورمولا واحد لموسم 2020
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15-01-2020
أعلن الصانع الفرنسيّ عن موعد حدث "إطلاق الموسم" الذي سيشهد الكشف عن نقاب مقاتلته الجديدة لموسم 2020 من بطولة العالم للفورمولا واحد.
سيُقام الحدث في الـ 12 من فبراير/شباط المقبل، حيث سيتمّ كشف النقاب عن سيارته الجديدة "آر.اس20".
وجاء الإعلان من خلال تغريدة للفريق حملت شعار: "شغفٌ مشترك، ونظرة واحدة".
يأتي حدث رينو بعد يومٍ واحد من إطلاق فيراري لسيارتها الجديدة، وسيسبق بذلك فريقَي مكلارين وألفا توري على التوالي.
وسيكون سائقا الفريق حاضرين في الحدث، إذ سيدخل الفريق الموسم الجديد بتشكيلة معدّلة بعد اقتناص الفرنسيّ الشاب إستيبان أوكون لمجاورة زميله الأكثر خبرة دانيال ريكاردو.
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فريق رينو يُحدّد موعد إطلاق سيارته في الفورمولا واحد لموسم 2020
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