فريق رينو يتعاقد مع دي بير كرئيس لقسم الانسيابيّة

تواجد دي بير في فترة راحة إجباريّة إثر مغادرته لفريق ويليامز العام الماضي، لكنّه سينضمّ الآن إلى رينو كرئيسٍ لقسم الانسيابيّة فيها. أمّا بيتر ماشين، الذي يشغل هذا المنصب، فسيُغادر صفوف الفريق بعد اتّفاق متبادل.

وكجزء من عمليّة إعادة هيكلة واسعة النطاق، تمّ تعيين فانس تود كنائبٍ لرئيس قسم الانسيابيّة بالوكالة قبل التعاقد مع موظّفٍ من فريق منافسٍ سينضمّ العام المقبل.

بالتزامن مع ذلك تمّت ترقية جايمس روجرز، الذي كان كبير خبراء الانسيابيّة المسؤول عن مشاريع السيارة المستقبليّة، إلى موقعٍ جديد ككبير خبراء الانسيابيّة.

وقال سيريل أبيتبول مدير فريق رينو: "أظهرنا بعض نقاط القوّة في 2019، لكنّنا توصّلنا إلى جوانب تحتاج للتعزيز".

وأضاف: "بعد النموّ السريع لقسم الانسيابيّة الخاص بنا وتعصير معدّاتنا، فإنّ تقوية طبقة الإدارة في الفريق ستساعدنا على جني ثمار استثماراتنا".

وأكمل: "هذا مهمٌ على وجه الخصوص في ظلّ دخولنا لعامٍ مهمٍ جدًا ضمن خطّتنا متوسّطة الأمد بعد تأكيد القوانين الانسيابيّة لموسم 2021".