فريق ريسينغ بوينت يكشف عن سيارته الجديدة في برشلونة

بعد أن تمحور حدث الإطلاق يوم الإثنين حول الكسوة اللونيّة للسيارة الجديدة للتأكيد على دور الراعي الرئيسيّ "بي دبليو تي"، أطلق الفريق هذا اليوم السيارة الجديدة مع انطلاق مجريات التجارب الشتويّة الأولى.

ولم تظهر السيارة الكاملة سوى اليوم على حلبة برشلونة مع انطلاق التجارب الشتويّة الأولى بشكلٍ رسمي.

وبرزت أخيرًا التحديثات التي طرأت على السيارة بالمقارنة مع العام الماضي، حيث أقدم الفريق على عددٍ من المراجعات الكبيرة وتطرّق إلى عددٍ من جوانب مقاتلة العام الماضي.

وكان أبرزها نقاط تشابهٍ كثيرة مع سيارة مرسيدس من موسم 2019، بما في ذلك الجناح الأماميّ والأنف وجانبا السيارة.

ويجلس سيرجيو بيريز خلف مقود سيارة "آر.بي20" في هذه الفترة الصباحيّة، قبل أن يُسلّمها إلى زميله لانس سترول في فترة ما بعد الظهر.