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فريق ريسينغ بوينت يخسر عددًا من نقاطه في البطولة بعد كسب رينو للاحتجاج

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فريق ريسينغ بوينت يخسر عددًا من نقاطه في البطولة بعد كسب رينو للاحتجاج
من قبل:
07-08-2020

تمّ تأنيب فريق ريسينغ بوينت وشطب عددٍ من نقاطه في بطولة الصانعين إلى جانب تغريمه بمبلغ 400 ألف يورو بعد أن وافقت "فيا" على احتجاج رينو على تصميم قنوات تهوية مكابح ريسينغ بوينت.

ضمن ملخّصٍ مطوّل قدّمته الهيئة الحاكمة لسباقات المحرّكات صباح اليوم الجمعة، خلُص الحكّام إلى أنّ تصميم قنوات تهوية مكابح سيارة ريسينغ بوينت يخرق قوانين التصميم في الفورمولا واحد.

وتوصّلت "فيا" إلى أنّ المصمّم "الرئيسيّ" لقنوات تهوية المكابح هو مرسيدس، ما يعني بأنّ ريسينغ بوينت خرقت القوانين.

وتقرّر شطب 7.5 نقطة من رصيد ريسينغ بوينت في بطولة الصانعين على كلّ سيارة من جائزة ستيريا الكبرى (أي 15 نقطة)، إلى جانب تغريم الفريق. فضلًا عن ذلك فقد تلقّى الفريق تأنيبًا على تصميم قنواته في سباقَي المجر وبريطانيا.

وضمن بيانها، قالت "فيا" أنّها لم تقبل حجج ريسينغ بوينت بأنّها صمّمت قنوات تهوية المكابح الخاصة بها من الصفر.

وكُشف أنّ ريسينغ بوينت استلمت مجموعة كاملة من قنوات تهوية مكابح سيارة مرسيدس 2019 في 6 يناير الماضي.

وفي حين أنّ تصميم القنوات الحاليّ لسيارة ريسينغ بوينت يُعدّ تطويرًا لما استخدمه الفريق العام الماضي، فإنّ "فيا" خلُصت إلى أنّ تصميم القنوات الخلفيّة لسيارة "آر.بي20" كان مبنيًا على ما أنتجته مرسيدس.

وجاء في البيان: "بالنظر إلى عدم استخدام قنوات تهوية المكابح الخلفيّة الخاصة بسيارة 2020 على سيارة آر.بي19 في 2019 وباقتناع الحكام بأنّ جهود التصميم التي بذلها فريق ريسينغ بوينت في ملاءمة تصميم مرسيدس من سيارتها دبليو10 بالمقارنة مع تصميم مرسيدس الأصليّ، فقد خلُص الحكّام إلى أنّ المصمّم الرئيسيّ لقنوات تهوية المكابح الخلفيّة لسيارة آر.بي20 هو مرسيدس وليس ريسينغ بوينت".

وتعتقد "فيا" بأنّه من خلال استخدام تصميم مرسيدس، فقد كسبت ريسينغ بوينت أفضليّة تنافسيّة من خلال تكريس مواردها إلى جوانب أخرى من السيارة.

وفي حين أنّ الفريق عُوقب عبر شطب نقاطٍ من رصيده في بطولة الصانعين، قالت "فيا" أنّه من غير الواقعي توقّع تخلّي ريسينغ بوينت عن التصميم من الآن فصاعدًا.

واعترف الحكّام بأنّه طالما أنّ تصميم قنوات تهوية المكابح الخلفيّة يتماشى مع القوانين التقنيّة لموسم 2020 "فمن غير الواقعي توقّع إعادة تصميم وهندسة الفريق لتلك المكوّنات كون ذلك سيتطلّب منهم نسيان ما باتوا يعلمونه أصلًا الآن. نتيجة لذلك فإنّ العقوبة يُهدف منها معاقبة الأفضليّة التي كسبتها ريسينغ بوينت من خلال تصميم قنوات تهوية المكابح المصنّفة كمكوّنات مدرجة".

واستُبعد خيار شطب النتائج من السباقات لأنّ خرق التصميم يخرق القوانين الرياضيّة فقط، كون الفريق لم يستخدم أيّ شيء لا يمتثل للقوانين التقنيّة.

ولدى فريق ريسينغ بوينت 24 ساعة ليقرّر إذا ما كان سيقبل بهذه التحكيم أم أنّه سيستأنف القرار.

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الكاتب مروان الوافي

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