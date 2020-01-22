فريق ريسينغ بوينت يُحدّد موعد الكشف عن سيارته لموسم 2020

ستُسجّل سيارة ريسينغ بوينت الجديدة ظهورها العلنيّ الأوّل يوم الـ 17 من فبراير/شباط في معقل "بي دبليو تي" راعي الفريق في النمسا.

وكانت شركة تكنولوجيا المياه قد انضمّت إلى فريق فورس إنديا سابقًا في 2017. وأدّت تلك الخطوة إلى تحوّل سيارة الفريق المتمركز في سيلفرستون إلى اللون الوردي في المواسم التالية.

وسيُسجّل موسم 2020 المقبل العام الثاني للفريق تحت تسميته الحاليّة ريسينغ بوينت، وهو الاسم الذي تبنّاه منذ استحواذ مجموعة مستثمرين بقيادة لورنس سترول على الفريق المملوك سابقًا من قبل فيجاي ماليا.

وسيُواصل لانس ابن لورنس القيادة لصالح الفريق في 2020 إلى جوار سيرجيو بيريز الذي وقّع على عقدٍ جديد طويل الأمد العام الماضي.

وبات فريق ريسينغ بوينت سادس الفرق التي تُحدّد موعد إطلاق سياراتها، حيث أكّدت الفرق الخمس الأخرى الكشف عن سياراتها بين 11 و15 فبراير.

يُشار إلى أنّ التجارب الشتويّة ستنطلق في برشلونة يوم الـ 19 من فبراير/شباط.