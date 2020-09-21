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فريق ريسينغ بوينت يتعاقد مع مدير التسويق السابق لمايكل جوردان

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فريق ريسينغ بوينت يتعاقد مع مدير التسويق السابق لمايكل جوردان

عيّن فريق ريسينغ بوينت جيفرسون سلاك، المدير التسويقي السابق لنجم كرة السلة مايكل جوردان والرئيسي التنفيذي لنادي إنتر ميلان كمدير تجاري جديد له.

بات سلاك أحدث الأسماء البارزة المنضمّة إلى فريق الفورمولا واحد الذي سيتغيّر اسمه إلى أستون مارتن في 2021 عندما ينضمّ إليه بطل العالم أربع مرّات سيباستيان فيتيل.

ويملك سلاك أكثر من 30 عامًا من الخبرة في التسويق والأعمال في عالم الرياضة.

فبعد أن عمل مع مايكل جوردان في التسعينيات، انتقل الأمريكيّ إلى كرة القدم عبر لعب دور المدير التنفيذيّ لنادي إنتر ميلان، إلى جانب قيادته لعددٍ من الوكالات البارزة.

ويأتي آخر أدوار سلاك من خلال لعبه لدور استشاري تجاري مع شركة دورنا المالكة للحقوق التجاريّة للموتو جي بي، لكنّه سينضمّ بشكلٍ فوري الآن إلى ريسينغ بوينت كمدير تسويقيّ وسيعمل مباشرة تحت إشراف أوتمار زافناور مدير الفريق.

وقال لورنس سترول مالك الفريق: "بعد التقدّم الذي حقّقناه هذا الموسم على المسار والإطلاق المنتظر لفريق أستون مارتن، لدينا فرصة فريدة لإنشاء علامة رياضيّة جديدة أيقونيّة تكون في واجهة الفورمولا واحد".

وأضاف: "نحن سعداء بتعيين سلاك لمساعدتنا على استغلال جميع الفرص التجاريّة الدوليّة التي تنتظرنا".

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