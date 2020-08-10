فريق ريسينغ بوينت "واثق بنسبة 99 بالمئة" من عودة بيريز لجولة إسبانيا

اضطر بيريز للتغيب عن جولتين من موسم 2020 بطولة العالم للفورمولا واحد، بعد أن عادت نتائج كشوف فيروس "كورونا" إيجابية.

وأكمل المكسيكي فترة الحجر الصحي المطلوبة، لكن نتيجة فحصة بقيت إيجابية قبيل انطلاق جائزة الذكرى الـ 70 للفورمولا واحد.

وتتوقع ريسينغ بوينت أن تأتي نتيجة فحوص "كوفيد-19" سلبية هذه المرة، ما سيسمح لبيريز بالعودة في جولة إسبانيا على حلبة برشلونة.

حيث قال أوتمار زافناور مدير فريق ريسينغ بوينت: "يبدو أن كمية الفيروس في جسمه تنخفض بشكل كبير من فحص لآخر".

وأكمل: "لقد أجرى فحصاً آخر يوم السبت. أتوقع أن تأتي نتيجة الفحص التالي سلبية".

واسترسل: "أعتقد أنه ومع الوصول إلى برشلونة. فإنه سيعود إلى السيارة. لكنني فقط أخمّن. إن لم يحصل هذا، لا يجب أن أتلقى الملامة لأنني لا أستطيع التنبؤ بالمستقبل".

وحين سُئِل إن كان هلكنبرغ سيتواجد كبديل مرة أخرى، أجاب زافناور: "إن لم يتواجد بيريز، فإن نيكو سيقود".

وأكمل: "كنت واثقاً بنسبة 99 بالمئة أن نيكو سيقود في سيلفرستون، وأنا واثق بنسبة 99 بالمئة أن سيرجيو سيقود في إسبانيا".

يشار إلى أن هلكنبرغ أنهى السباق الماضي بالمركز السابع، حيث قدم مستوى أداء جيداً للغاية طوال فترة مشاركته مع ريسينغ بوينت، حيث أثنى عليه الجميع في البطولة.