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فريق ريسينغ بوينت "محتارٌ" من قرار الحكام فيما يتعلق باحتجاج رينو

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فريق ريسينغ بوينت "محتارٌ" من قرار الحكام فيما يتعلق باحتجاج رينو
07-08-2020

أعرب أوتمار زافناور مدير فريق ريسينغ بوينت أن قرار حكام الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" فيما يتعلق بتصميم قنوات مكابح سيارة 2020، تركه "محتاراً"، لكنه مسرور من أن السيارة قانونية بالكامل.

تمّ حذف 15 نقطة من رصيد ريسينغ في بطولة المصنعين وتغريمها بمبلغ 400.000 يورو، لكن سُمح للفريق بمواصلة استعمال قنوات المكابح لبقية موسم 2020 الجاري.

وأبدى زافناور سروره من السماح للفريق بمواصلة استعمال قطع السيارة، لكنه لا يشعر بأن اللوائح التقنية كانت واضحة حيال عدم قانونية عملية التصميم.

فقال في تصريح لقناة "سكاي سبورت أف1": "الخبر الجيد من ذلك الحُكم أن السيارة قانونية بالكامل من الناحية التقنية، لذا يمكننا مواصلة استعمال قنوات المكابح".

وأكمل: "المسألة لها علاقة بالعملية نفسها ضمن اللوائح الرياضية. لقد قرأنا القوانين الناظمة، ولا يوجد أي شيء خاصّ يشير بوضوح إلى عدم قانونية ما قمنا به".

واستكمل: "قامت الفرق الأخرى بعمل مماثل تماماً، وربما أكثر في بعض النواحي. ذلك أمر محيّر. لكن، علينا الآن أن نقرر إن كنا سنستأنف القرار أم لا".

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بالمقابل، لم تقبل "فيا" حجة ريسينغ بوينت بأنها صممت قنوات المكابح لسيارتها 2020 من الصفر، مشيرة إلى أنّ تصاميم مرسيدس كانت المصدر الأساسي لها.

ولم تكن قنوات المكابح من القطع المُدرجة العام الماضي، وكان بوسع الفرق الزبونة شراؤها، لكنها لم تعد تعتبر مُدرجة هذا الموسم.

وأوضح زافناور أن قنوات المكابح هي القطعة الوحيدة التي خضعت لمثل هذا التغيير في 2020.

فقال: "إنها القطعة الوحيدة في السيارة التي تغيّر تصنيفها. كنت موجوداً خلال اجتماع المجموعة الاستراتيجية حين تمّ التصويت على ذلك. بعض الفرق لم ترغب بذلك - بعكسنا".

وأكمل: "بدأنا عملية التصميم قبل وقت طويل من تغيّر تصنيف قنوات المكابح - من مُدرجة إلى غير مُدرجة".

وأردف: "لذا، ذلك كان مفاجئاً بالنسبة لي أن يتم اعتبار ذلك غير قانوني بالرغم من عدم وجود أي نصّ قانوني يمنعنا من ذلك".

واختتم: "أعتقد أن مثل هذه الأمور سيتمّ إيضاحها في حزمة القوانين الجديدة لموسم 2022، وهناك عدة نواحٍ ما تزال غير واضحة في هذا الصدد. لكن سيتمّ حلها جميعها".

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