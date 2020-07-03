فريق ريد بُل يُقدّم اعتراضًا رسميًا على نظام "داس" التابع لمرسيدس

استخدم فريق مرسيدس نظام "داس" وهو حلّ مبتكّر لتغيير زاوية العجلات الأمامية عبر مقود السيارة خلال التجارب الشتوية في برشلونة، إذ أعاد استخدامه بشكلٍ رسمي خلال الجولة الافتتاحية من موسم 2020 لسباقات الفورمولا واحد.

وقد عُلِم بأنّ العديد من مُنافسي مرسيدس وفي طليعتهم ريد بُل سيقومون بالاعتراض على شرعية النظام، إذ كانت ريد بُل تُخطط للاحتجاج عليه في أستراليا قبل إلغاء السباق.

وقد أكّد مدير فريق ريد بُل كريستيان هورنر في وقتٍ سابق من اليوم بأنه يسعى للحصول على توضيحات من قبل "فيا" بشأن نظام "داس"، لكنه لم يُفصح عمّا إذا سيتوجّه فريقه إلى الاعتراض الرسمي على النظام.

ولكن أكّد الاتحاد مساء اليوم الجمعة بأنّ ريد بُل قدّمت احتجاجًا رسميًا ضد مرسيدس حيث سيقوم الفريقان بالاجتماع مع "فيا" مساء اليوم في تمام الساعة 7:10 مساءً بالتوقيت المحلي.