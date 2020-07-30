فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
03 يوليو
-
05 يوليو
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة ستيريا الكبرى
10 يوليو
-
12 يوليو
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
17 يوليو
-
19 يوليو
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
31 يوليو
-
02 أغسطس
الحدث التالي خلال
06 ساعات
:
14 دقيقة
:
53 ثانية
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة العيد الـ 70 الكبرى
07 أغسطس
-
09 أغسطس
الحدث التالي خلال
7 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
تذاكر
28 أغسطس
-
30 أغسطس
الحدث التالي خلال
28 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
04 سبتمبر
-
06 سبتمبر
الحدث التالي خلال
35 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
تذاكر
17 سبتمبر
-
20 سبتمبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
تذاكر
25 سبتمبر
-
27 سبتمبر
الحدث التالي خلال
56 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
تذاكر
08 أكتوبر
-
11 أكتوبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
تذاكر
23 أكتوبر
-
25 أكتوبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
30 أكتوبر
-
01 نوفمبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
تذاكر
13 نوفمبر
-
15 نوفمبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
27 نوفمبر
-
29 نوفمبر
الحدث التالي خلال
119 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
فورمولا 1 / جائزة بريطانيا الكبرى / أخبار عاجلة

فريق ريد بُل يختبر تحديثات جديدة في سيلفرستون لمعالجة نقاط ضعف سيارته

المشاركات
التعليقات
فريق ريد بُل يختبر تحديثات جديدة في سيلفرستون لمعالجة نقاط ضعف سيارته
من قبل:
, رئيس التحرير
30-07-2020

يُخطط فريق ريد بُل لإجراء تجارب مكثفة لبعض الأجزاء الجديدة على سيارته خلال التجارب الحرّة لسباق جائزة بريطانيا الكبرى في محاولةٍ منه للعثور على إجابات واضحة حيال الأسباب الكامنة وراء التأدية الحالية لسيارة "آر.بي16".

أخفقت سيارة ريد بُل في تقديم الأداء المرجو منها خلال الجولات الأولى من الموسم وسط سيطرة السهام الفضية على مقدرات البطولة في 2020 من خلال فوزها بالسباقات الثلاثة الأولى من العام الجاري.

ويأمل سائقا الفريق ماكس فيرشتابن وأليكسندر ألبون في تحقيق القطع الجديدة التي ستجلبها ريد بُل إلى بريطانيا لبعض التقدّم.

وعندما سُئِل فيرشتابن من قبل موقعنا حول الأمور التي تعلمها الفريق منذ السباق الأخير، قال أجاب "أعتقد بأننا ما زلنا في مرحلة التعلّم، إذ سنقوم بجلب الكثير من الأجزاء الجديدة على السيارة".

وأضاف "ستكون أجزاءً مختلفة لمعرفة ماذا يعمل منها والأمكنة التي نستطيع التحسّن خلالها. وما أقصده هو أنه ليس بالإمكان إيجاد الحلول في ظرف أسبوعٍ فقط، إذ نحن بحاجة إلى المزيد من الوقت. ولكن، نعم، نحن نعمل على هذا الجانب إذ سنتأكّد على المسار ما إذا كنا نسير في الاتجاه الصحيح من خلال هذه التحديثات أم لا".

اقرأ أيضاً:

ومن المتوقّع أن تُناسب حلبة سيلفرستون التي تتميّز بمنعطفاتٍ سريعة سيارة مرسيدس، حيث أوضح فيرشتابن بأنه سيكون سعيدًا لتواجده على بعد نصف ثانية منها هذا الأسبوع.

وتعليقًا على توقعاته للجولة الرابعة من موسم 2020، قال الهولندي "جئنا إلى هنا العام الماضي وفي اعتقادنا بأنه سيتمّ هزيمتنا بشكلٍ كامل، ولكننا كنا على بُعد عشرين من الثانية فقط خلال التجارب التأهيلية. لذلك تعتمد الأمور على الكثير من العوامل".

وأكمل "بالتأكيد هم الفريق المسيطر وسيكونون سريعين جدًا. لذلك من الممكن أن يبلغ الفارق ما بين عشرين من الثانية إلى حدود الثانية. لا يُمكنك معرفة ذلك. ولكني آمل ألّا يكون الفارق ثانية. آمل أن يبلغ نصف ثانية، فهذا سيكون جيدًا على ما أعتقد".

اقرأ أيضاً:

سيباستيان فيتيل "ليس في عجلة من أمره" لاتّخاذ قراره بشأن مستقبله في الفورمولا واحد

المقال السابق

سيباستيان فيتيل "ليس في عجلة من أمره" لاتّخاذ قراره بشأن مستقبله في الفورمولا واحد
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة بريطانيا الكبرى
الكاتب خضر الراوي

الأكثر شعبية اليوم

السعودية تتأهب لريادة العالم في رياضة السيارات... الجزء الثاني 
سلاسل متعددة سلاسل متعددة / مقال رأي

السعودية تتأهب لريادة العالم في رياضة السيارات... الجزء الثاني 

مواعيد عرض جائزة بريطانيا الكبرى 2020
فورمولا 1 فورمولا 1 / مدونة

مواعيد عرض جائزة بريطانيا الكبرى 2020

سيباستيان فيتيل "ليس في عجلة من أمره" لاتّخاذ قراره بشأن مستقبله في الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة
34د

سيباستيان فيتيل "ليس في عجلة من أمره" لاتّخاذ قراره بشأن مستقبله في الفورمولا واحد

ويليامز: أداء مرسيدس "الرهيب" قد يجبر الفرق الأخرى على نسخ سيارتها
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ويليامز: أداء مرسيدس "الرهيب" قد يجبر الفرق الأخرى على نسخ سيارتها

نوريس سيستعمل خوذة من تصميم فتاة بعمر 6 أعوام في جائزة بريطانيا الكبرى
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

نوريس سيستعمل خوذة من تصميم فتاة بعمر 6 أعوام في جائزة بريطانيا الكبرى

فيراري اقترحت فكرة بيع السيارات للفرق الأخرى خلال مناقشات سقف النفقات
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيراري اقترحت فكرة بيع السيارات للفرق الأخرى خلال مناقشات سقف النفقات

فريق ريد بُل يختبر تحديثات جديدة في سيلفرستون لمعالجة نقاط ضعف سيارته
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة
20د

فريق ريد بُل يختبر تحديثات جديدة في سيلفرستون لمعالجة نقاط ضعف سيارته

قضيّة الناشر الخلفي المزدوج في 2009 كانت "درساً" من موسلي لمكلارين وفيراري
فورمولا 1 فورمولا 1 / مقابلة

قضيّة الناشر الخلفي المزدوج في 2009 كانت "درساً" من موسلي لمكلارين وفيراري

أحدث الأخبار

فريق ريد بُل يختبر تحديثات جديدة في سيلفرستون لمعالجة نقاط ضعف سيارته
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة
20د

فريق ريد بُل يختبر تحديثات جديدة في سيلفرستون لمعالجة نقاط ضعف سيارته

سيباستيان فيتيل "ليس في عجلة من أمره" لاتّخاذ قراره بشأن مستقبله في الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة
34د

سيباستيان فيتيل "ليس في عجلة من أمره" لاتّخاذ قراره بشأن مستقبله في الفورمولا واحد

غروجان وضّح الأمور مع هاميلتون بخصوص مجابهة العنصريّة
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

غروجان وضّح الأمور مع هاميلتون بخصوص مجابهة العنصريّة

بيريز في العزل الذاتي بعد اختبار "كوفيد-19" غير حاسم
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

بيريز في العزل الذاتي بعد اختبار "كوفيد-19" غير حاسم

الأكثر شعبية

1
سلاسل متعددة

السعودية تتأهب لريادة العالم في رياضة السيارات... الجزء الثاني 

2
فورمولا 1

مواعيد عرض جائزة بريطانيا الكبرى 2020

3
فورمولا 1

سيباستيان فيتيل "ليس في عجلة من أمره" لاتّخاذ قراره بشأن مستقبله في الفورمولا واحد

34د
4
فورمولا 1

ويليامز: أداء مرسيدس "الرهيب" قد يجبر الفرق الأخرى على نسخ سيارتها

5
فورمولا 1

نوريس سيستعمل خوذة من تصميم فتاة بعمر 6 أعوام في جائزة بريطانيا الكبرى

أحدث ملفات الفيديو

لماذا تم حظر الناشر النافخ المزدوج في الفورمولا واحد؟ 07:09
فورمولا 1

لماذا تم حظر الناشر النافخ المزدوج في الفورمولا واحد؟

تاريخ أستون مارتن في الفورمولا واحد 04:14
فورمولا 1

تاريخ أستون مارتن في الفورمولا واحد

أروع لحظات جائزة إسبانيا الكبرى 04:46
فورمولا 1

أروع لحظات جائزة إسبانيا الكبرى

ريد بُل محتارة حيال التحديثات الجديدة؟ 05:51
فورمولا 1

ريد بُل محتارة حيال التحديثات الجديدة؟

أجمل الصور من جائزة المجر الكبرى 03:36
فورمولا 1

أجمل الصور من جائزة المجر الكبرى

أحدث الأخبار

فريق ريد بُل يختبر تحديثات جديدة في سيلفرستون لمعالجة نقاط ضعف سيارته
فورمولا 1

فريق ريد بُل يختبر تحديثات جديدة في سيلفرستون لمعالجة نقاط ضعف سيارته

سيباستيان فيتيل "ليس في عجلة من أمره" لاتّخاذ قراره بشأن مستقبله في الفورمولا واحد
فورمولا 1

سيباستيان فيتيل "ليس في عجلة من أمره" لاتّخاذ قراره بشأن مستقبله في الفورمولا واحد

غروجان وضّح الأمور مع هاميلتون بخصوص مجابهة العنصريّة
فورمولا 1

غروجان وضّح الأمور مع هاميلتون بخصوص مجابهة العنصريّة

بيريز في العزل الذاتي بعد اختبار "كوفيد-19" غير حاسم
فورمولا 1

بيريز في العزل الذاتي بعد اختبار "كوفيد-19" غير حاسم

نوريس سيستعمل خوذة من تصميم فتاة بعمر 6 أعوام في جائزة بريطانيا الكبرى
فورمولا 1

نوريس سيستعمل خوذة من تصميم فتاة بعمر 6 أعوام في جائزة بريطانيا الكبرى

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.