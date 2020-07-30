فريق ريد بُل يختبر تحديثات جديدة في سيلفرستون لمعالجة نقاط ضعف سيارته

أخفقت سيارة ريد بُل في تقديم الأداء المرجو منها خلال الجولات الأولى من الموسم وسط سيطرة السهام الفضية على مقدرات البطولة في 2020 من خلال فوزها بالسباقات الثلاثة الأولى من العام الجاري.

ويأمل سائقا الفريق ماكس فيرشتابن وأليكسندر ألبون في تحقيق القطع الجديدة التي ستجلبها ريد بُل إلى بريطانيا لبعض التقدّم.

وعندما سُئِل فيرشتابن من قبل موقعنا حول الأمور التي تعلمها الفريق منذ السباق الأخير، قال أجاب "أعتقد بأننا ما زلنا في مرحلة التعلّم، إذ سنقوم بجلب الكثير من الأجزاء الجديدة على السيارة".

وأضاف "ستكون أجزاءً مختلفة لمعرفة ماذا يعمل منها والأمكنة التي نستطيع التحسّن خلالها. وما أقصده هو أنه ليس بالإمكان إيجاد الحلول في ظرف أسبوعٍ فقط، إذ نحن بحاجة إلى المزيد من الوقت. ولكن، نعم، نحن نعمل على هذا الجانب إذ سنتأكّد على المسار ما إذا كنا نسير في الاتجاه الصحيح من خلال هذه التحديثات أم لا".

ومن المتوقّع أن تُناسب حلبة سيلفرستون التي تتميّز بمنعطفاتٍ سريعة سيارة مرسيدس، حيث أوضح فيرشتابن بأنه سيكون سعيدًا لتواجده على بعد نصف ثانية منها هذا الأسبوع.

وتعليقًا على توقعاته للجولة الرابعة من موسم 2020، قال الهولندي "جئنا إلى هنا العام الماضي وفي اعتقادنا بأنه سيتمّ هزيمتنا بشكلٍ كامل، ولكننا كنا على بُعد عشرين من الثانية فقط خلال التجارب التأهيلية. لذلك تعتمد الأمور على الكثير من العوامل".

وأكمل "بالتأكيد هم الفريق المسيطر وسيكونون سريعين جدًا. لذلك من الممكن أن يبلغ الفارق ما بين عشرين من الثانية إلى حدود الثانية. لا يُمكنك معرفة ذلك. ولكني آمل ألّا يكون الفارق ثانية. آمل أن يبلغ نصف ثانية، فهذا سيكون جيدًا على ما أعتقد".