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فريق ريد بُل يُجري التجارب في سيلفرستون بغياب فيرشتابن

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فريق ريد بُل يُجري التجارب في سيلفرستون بغياب فيرشتابن
من قبل:
, رئيس التحرير
25-06-2020

سيتعيّن على السائق الهولندي ماكس فيرشتابن الانتظار حتى جائزة النمسا الكبرى الأسبوع المقبل من أجل قيادة سيارة فورمولا واحد للمرّة الأولى منذ تطبيق قوانين الحجر والتباعد الاجتماعي بسبب تفشي جائحة مرض "كوفيد-19".

قام فريق ريد بُل اليوم الخميس باختبار سيارته لعام 2020 على حلبة سيلفرستون البريطانية من أجل منح سائقيه والموظفين لديه فرصةً للدخول في أجواء الجوائز الكبرى قبل انطلاق موسم 2020 نهاية الأسبوع المقبل.

كما أنّ اختبار اليوم منح الفريق فكرةً عن "البروتوكولات" الجديدة التي ستعتمد خلال السباقات، إذ وفي ظروفٍ طبيعيّة كان سيحصل فيرشتابن على فرصة قيادة سيارة العام الماضي اليوم، ولكن وجرّاء قانون الحجر الإلزامي المطبّق في المملكة المتحدة والذي يُجبر جميع الوافدين على التزام المنازل لـ 14 يومًا، فإنه كان من الصعب على السائق الشاب دخول بريطانيا قادمًا من إمارة موناكو، مكان سكنه.

غياب السائق الهولندي عن هذه الاختبارات يعني بأنه سيكون أحد السائقين القلائل الذين لم يقودوا سيارة فورمولا واحد منذ مدّة طويلة.

 

فقد أجرى فريق مرسيدس تجارب مع سيارته 2018 بعد فترةٍ وجيزة من قيود الحجر الصحي في المملكة المتحدة، حيث تمكّن لويس هاميلتون وزميله فالتيري بوتاس بدخول البلاد قبل تطبيق القانون.

كما أجرت فيراري كذلك تجارب على حلبة موجيللو الإيطالية مع كلا سائقَيها، فيما فضّل فريق رينو التوجّه إلى حلبة ريد بُل رينغ بسيارة قديمة مع دانيال ريكاردو وإستيبان أوكون.

ويُمكن القول بأنّ اختبارات ريد بُل اليوم كانت مقيّدة بعض الشيء، إذ ومن الناحية النظرية استخدام سيارة 2018 على مسارٍ خارج المملكة المتحدة سيُتيح للفريق فرصة القيام بالتجارب لعدّة أيام، ولكن تلك السيارة كانت مزوّدة بمحرك رينو، حيث كان من الصعب ترتيب هذه الأمور.

وعلى الرغم من أنه كان سيُسمح للفريق باستخدام سيارته 2020 على حلبة ريد بُل رينغ على سبيل المثال (بما أنها حلبة خارج البلاد)، فإنّ كلا السائقَين كانا سيحصلان على فرصة القيام "بيوم التصوير"، ولكن ستقتصر الاختبارات على مدى 100 كلم فقط. لذلك وجد الفريق بأنه سيتكلّف الكثير من الجهد مقابل مردودٍ قليل.

لذا وفي النهاية، كان من المنطقي إجراء الاختبارات على سيارة 2020 على حلبة سيلفرستون مع أليكس ألبون فقط، إذ ليس من المرجح أن يؤثّر غياب فيرشتابن على تحضيراته فور انطلاق الموسم.

 

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الكاتب خضر الراوي

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