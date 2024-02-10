فريق ريد بُل يتخذ أول خطوة تجاه محاولة ضم ألبون
علم موقعنا "موتورسبورت.كوم" أن فريق ريد بُل قد قدم عرضاً لسائق فريق ويليامز، أليكسندر ألبون، حيال إمكانية الاستعانة بخدماته ضمن فريق الفورمولا واحد.
أثيرت شائعات مكثفة في الأسابيع الأخيرة حول مستقبل ألبون، مع تقارير تربطه بفريق ريد بُل كبديل لـ سيرجيو بيريز، بالإضافة كذلك إلى المقعد الشاغر مع مرسيدس بعد انتقال لويس هاميلتون الصادم إلى فيراري بدءاً من موسم 2025.
وعلى الرغم من أن التقارير التي تفيد بأن فريق ريد بُل قد قدم عقداً من عدة سنوات لـ ألبون بدءاً من 2025، إلا أنها غير دقيقة بالكامل، لكن علم موقعنا "موتورسبورت.كوم" أن العلامة النمساوية تريد بالفعل تأمين خدمات السائق البالغ من العمر 27 عاماً.
وفي حال وافق ألبون، فإن هذا يعني أن ريد بُل تمتلك خيار إعادته إلى الفريق لمدة ثلاثة مواسم تبدأ من عام 2026، بعد انتهاء عقده الحالي ضمن صفوف ويليامز.
وسيكون هذا خياراً إيجابياً للسائق الأنجلو-تايلاندي وخطوة أقرب نحو العودة إلى فرق الصدارة، ولكنه سيقيّد بالمقابل فرصه ضمن سوق انتقالات السائقين غير القابل للتوقع والذي أصبح مفتوحاً على نطاق واسع بعد خطوة هاميلتون المفاجئة.
وعندما سُئِل عن وجود محادثات حول مستقبله على هامش إطلاق سيارة ويليامز لموسم 2024، قال ألبون: "لن أنكر وجود أسئلة ونقاشات عامة حول ذلك، ولكن بصراحة هذه ليست مسؤوليتي الشخصية، بل مسؤولية فريقي الإداري. تركيزي منصبّ على القيادة".
وأكمل: "أنا متحمس جداً لرؤية كيف تطور السيارة الحالية، أريد أن أختبر الشعور خلف المقود في البحرين والسباقات الأربعة، الخمسة، الستة التالية وفهم التقدم الذي أتمنى أن نحققه كفريق".
وأضاف: "تركيزي منصب بالكامل على ويليامز وهنا أرى نفسي. سرعة التطور بالنسبة لي مهمة أيضاً، لذلك الوقت سيكون العامل الحاسم".
وأضاف: "أشعر أنني قريب جداً من ذروة أدائي. هناك دائماً تحسينات يمكن القيام بها ولا تزال هناك مجالات للتحسين، ولكن بشكل عام، مع تجربتي الحالية والمكان الذي أتواجد فيه، أشعر أنني أستحق سيارة قادرة على الوصول للمراكز الثلاثة الأولى والمنافسة على الانتصارات".
واستكمل: "أكثر من أي شيء آخر، أريد أن يكون هذا الفريق هو ويليامز وهنا حيث أضع كل مجهودي".
و أشار ألبون في كلامه إلى أن العديد من الفرق تفضل تشكيلات ثابتة من السائقين بين موسمي 2025 و 2026، وذلك تزامناً مع انتقال الفورمولا واحد إلى قوانين جديدة تماماً للسيارات ووحدات الطاقة.
من جهته، كان مدير فريق ويليامز، جايمس فاولز، قد أكد أن ألبون ما زال متعاقداً مع الفريق لموسم 2025، ولكن حين سُئل ما إذا كان سيعترض طريقه في حالة وجود عرض مناسب للموسم التالي، أكد أنه سيضع مصلحة الفريق بعين الاعتبار وبالدرجة الأساسية.
لكن ألبون لم يتطرق لأية تفاصيل إضافية، مؤكداً أن تركيزه الفعلي منصب على الموسم المقبل مع ويليامز.
فقال: "التركيز الحقيقي هو التأكد من أننا نحقق تقدماً لموسم 2025. نعم، هذه هي مقاربتي الحالية".
وأضاف: "أريد أن أكون مع الفريق. وإن كان الفريق ضمن المكان الذي أريده، فسيكون عقدي معهم طويل الأمد".
يشار إلى أن ألبون قاد سابقاً مع ريد بُل في منتصف موسمه كسائق ناشئ عام 2019 بعد ترقيته من ألفا تاوري بديلاً عن بيير غازلي.
لكنه تعثر في مواجهة زميله ماكس فيرستابن، وبقي مع الفريق حتى نهاية موسم 2020 قبل أن يتم استبداله بـ سيرجيو بيريز، المكسيكي الذي ما زال زميلاً لبطل العالم حتى الآن.
لكن ومنذ ذلك الحين، أعاد ألبون بناء مسيرته المهنية عبر مواسم قوية في 2022 و 2023 مع ويليامز، مساعداً الفريق للتقدم حتى المركز السابع الموسم الماضي.
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