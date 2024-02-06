فريق أندريتي يعترض على رفض طلب انضمامه إلى الفورمولا واحد

بعد موافقة الاتحاد الدولي للسيارات (فيا) على الطلب قبل أربعة أشهر، تم رفض طلب الفريق من قبل الفورمولا واحد في بيان طويل صدر يوم الأربعاء الماضي.

وحددت البطولة أسباباً مختلفة لرفض الطلب تتجاوز النواحي التجارية التي كان يتوقع معظم المراقبين أن تغطيها الفورمولا واحد.

ومن بين التأكيدات الرئيسية أن فورمولا واحد شعرت أن الفريق قدم بالفعل جهوده الكاملة للمشاركة في 2025 بسيارة مبنية وفقاً للوائح الحالية، لكن عليه كذلك أن يقوم بتصميم سيارة أخرى تتبع القوانين المختلفة تماماً التي ستدخل حيز التنفيذ بدءاً موسم 2026.

لفتت فورمولا واحد إلى أنه "نحن لا نعتقد أن هناك أساساً لقبول أي طلب جديد في 2025، لأن هذا سينطوي على بناء سيارتين مختلفتين تماماً في أول سنتين من المشاركة"

لكن كان فريق أندريتي قد أشار أنه ما زال مستعداً للمشاركة في موسم 2025 إن كان النطاق الزمني كافياً، لكنه الفريق أكد لاحقاً تحويل تركيزه نحو موسم 2026 نظراً لطول أمد عملية القبول. وهذا ما يلغي بشكل فعّال إحدى أكبر الحجج الرئيسية التي قدمتها الفورمولا واحد.

حيث قال الفريق في بيان له: "عندما قدمت أندريتي كاديلاك طلباً للاتحاد الدولي للسيارات قبل ما يقرب من عام، تم تحديد السنة المفضلة للمشاركة الأولى على أن تكون 2025".

وأكمل البيان: "وافق الاتحاد الدولي للسيارات على طلبنا، دون قيود محددة بشكل خاص على ما إذا كان الدخول سيكون في 2025 أم 2026".

وأردف: "منذ أشهر، عملت أندريتي كاديلاك بالفعل على أن 2026 هو أول موسم للمشاركة".

لكن وفي تصريح آخر محبط، قالت الفورمولا واحد: "بعد أن كانت لدينا الفرصة للحوار في ردود المتقدم جنباً إلى جنب مع وجهة نظرنا الخاصة، كتبنا للمتقدم في 12 ديسمبر 2023 دعوة لعقد اجتماع شخصي في مكاتبنا حتى يقدم المتقدم طلبه، لكن المتقدم لم يستجب بطلبنا".

ويبدو أن هذا الادعاء يشكك في استعداد الفريق الفعلي للتعامل بشكل مباشر مع إدارة الفورمولا واحد، ولكن أندريتي كاديلاك كشفت أنها لم تكن تعلم بالدعوة.

وبعد إصدار بيان الفورمولا واحد، اكتشف فريق الدعم الفني للفريق أن البريد الإلكتروني - الذي تم إرساله من قبل موظف في الفورمولا واحد وليس الرئيس التنفيذي ستيفانو دومينيكالي - قد وصل ولكن إلى مجلد البريد المزعج (سبام) لـ مايكل أندريتي.

حيث قال في بيان: "لم نكن على علم بأن عرض الاجتماع قد تم تقديمه ونحن لن نرفض أي اجتماع مع إدارة الفورمولا واحد".

وأكمل: "إن الاجتماع بشكل شخصي لمناقشة المسائل التجارية أمر بالغ الأهمية بالنسبة لأندريتي كاديلاك".

وتابع: "نحن نرحب بفرصة الالتقاء بإدارة فورمولا واحد وقد كتبنا إليهم رداً لتأكيد اهتمامنا".

كما أعاد الفريق تكرار الجملة التي أوردها ضمن رده الأولي حول القرار، مشيراً إلى أن "عملنا متواصل بوتيرة سريعة".