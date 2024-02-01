فريق أندريتي "يعارض بشدّة" قرار الفورمولا واحد برفض مشاركته

رغم ذلك، لم يفصح الفريق عن مستقبل المشروع، باستثناء الإشارة إلى أن "العمل مستمر بوتيرة سريعة".

ومع دعم من عملاق السيارات الأمريكي جينيرال موتورز (جي أم)، كان أندريتي جاهزاً لدخول بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد بحلول موسم 2025 على أقل تقدير، باستعمال محركات رينو كفريق زبون في البداية قبل الانتقال إلى وحدة طاقة كاديلاك في 2028.

وتمت الموافقة على طلب الفريق من قبل الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" في 2 أكتوبر، لكن كان يجب المرور بالمرحلة الثانية من قبل منظمة الفورمولا واحد والمدير التنفيذي، ستيفانو دومينيكالي.

ويوم الأربعاء، أصدرت الفورمولا واحد شرحاً مفصلاً لسبب رفض أندريتي، مع تشكيك في القدرات التنافسية المحتملة للفريق.

وأشارت إلى أن "طلب المتقدم للمشاركة في البطولة لا ينبغي أن يُقبل".

لكن، تم ترك الباب مفتوحاً أمام أندريتي للمحاولة مرة أخرى حين تصبح وحدات طاقة كاديلاك جاهزة في 2028، حيث جاء في بيان الفورمولا واحد: "سننظر بشكل مختلف تجاه طلب دخول فريق إلى البطولة عام 2028 مع وحدة طاقة من تصنيع جينيرال موتورز (جي أم)، سواء كفريق مصنعي أو كفريق زبون".

تصوير: أندريتي أوتوسبورت شعار أندريتي كاديلاك

وضمن بيان قصير صدر بعد حوالي خمس ساعات من إعلان الفورمولا واحد، نفى الفريق فكرة أنه لن يكون تنافسياً.

حيث جاء في بيانه: "قامت أندريتي كاديلاك بمراجعة المعلومات التي شاركتها إدارة الفورمولا واحد، ونحن نعارض بشدة مضمونها".

وتابع البيان: "أندريتي وكاديلاك منظمتان ناجحتان على مستوى العالم وملتزمتان بوضع فريق عمل أمريكي حقيقي في الفورمولا واحد، للمنافسة إلى جانب أفضل فرق العالم".

وأردف البيان: "يملؤنا الفخر بالتقدم الكبير الذي حققناه بالفعل على صعيد تطوير سيارة ووحدة طاقة تنافسيتين بشكل كبير مع فريق ذي خبرة، وعملنا مستمر بوتيرة سريعة".

وتابع: "كما تود أندريتي كاديلاك أن تعرب عن امتنانها وشكرها للمعجبين الذين عبروا عن دعمهم".

يشار أنه وبعد إعلان الفورمولا واحد رفض مشاركة الفريق، كتب الأب ماريو أندريتي ضمن تغريدة على تويتر: "أنا محطّم. لن أقول أي شيء آخر لأنني لا أستطيع إيجاد كلمات أخرى للتعبير، إلا ’محطّم’".