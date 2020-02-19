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فريق ألفا روميو يكشف النقاب رسميًا عن سيارته الجديدة

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فريق ألفا روميو يكشف النقاب رسميًا عن سيارته الجديدة
من قبل:
19-02-2020

أطلق فريق ألفا روميو سيارته الجديدة "سي39" بشكلٍ رسمي بحلّتها الكاملة صبيحة انطلاق اليوم الأوّل من تجارب برشلونة الشتويّة الأولى.

بعد أن أجرى الفريق اختباره الأوّليّ للسيارة الجديدة على حلبة فيورانو يوم الجمعة الماضي مستخدمًا كسوة لونيّة تمويهيّة، مازحت الحظيرة السويسريّة مشجّعيها أمسٍ الإثنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي لزيادة الاهتمام بحدث الإطلاق لهذا اليوم.

وكشف سائقا الفريق كيمي رايكونن وأنطونيو جيوفينازي النقاب أخيرًا عن سيارة "سي39" من خلال حدث قصيرٍ أُقيم في خطّ الحظائر على حلبة برشلونة قبيل وقتٍ قصير من انطلاق مجريات اليوم.

وطرأت بعض التغييرات الطفيفة على كسوة السيارة بالنظر إلى انضمام شركة "أورلن" الراعية الجديدة للفريق القادمة مع البولندي روبرت كوبتسا.

وسيقود البولندي بالفعل السيارة الجديدة خلال الفترة الصباحيّة من هذا اليوم الافتتاحيّ قبل تسليمها إلى الإيطالي أنطونيو جيوفينازي.

أمّا على الصعيد التقنيّ فقد سبق وأن تطرّقنا إلى تفاصيل تطويرات ألفا روميو الأوليّة من خلال التمعّن في صورها من يوم الاختبار في فيورانو.

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الكاتب مروان الوافي

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