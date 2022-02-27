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فورمولا 1 أخبار

فريق ألفا روميو يكشف أخيرًا عن سيارته "سي42" لموسم 2022

بات فريق ألفا روميو آخر فرق الفورمولا واحد التي تكشف النقاب عن سيارتها الجديدة لموسم 2022، حيث تزيّنت سيارة "سي42" باللّونين الأحمر والأبيض.

فريق ألفا روميو يكشف أخيرًا عن سيارته "سي42" لموسم 2022
خضر الراوي
من قبل:
, رئيس التحرير

بعد أسبوعٍ حافل من التجارب الشتوية في برشلونة مع استخدام الفريق لألوان تمويهية تمّ الكشف أخيرًا عن الكسوة اللونية للفريق الذي يأمل تحقيق نتائج جيدة هذا الموسم وسط تغيير كبير في اللّواح التقنية.

وقاد المدير التقني جان مونشو عملية تصميم السيارة التي تتزوّد بوحدة طاقة فيراري.

ويدخل فريق ألفا روميو موسم 2022 مع تشكيلة جديدة كليًا من السائقين بالاعتماد على الفنلندي فالتيري بوتاس، والسائق الصيني الشاب غوانيو جو الذي سيُشارك للمرّة الأولى بالفئة الملكة.

تجدر الإشارة إلى أنّ الفريق أكمل ثاني أقلّ عدد من اللّفات في تجارب برشلونة مع 175 لفة بعد مواجهته لعدّة مشاكل ميكانيكية.

وقال مدير الفريق فريدريك فاسور "إنّ بداية الموسم تكون دائمًا وقتًا مثيرًا حيث نرى ثمار عمل مئات الأشخاص على مدى فترةٍ طويلة من الزمن".

وأضاف "نتطلع لرؤية سيارتنا سي42 على المسار، ليس فقط لكونها أوّل سيارة لنا مع هذه الحقبة الجديدة من القوانين، ولكن لكوننا نتمتع بثقة كبيرة في قدرتها على مساعدتنا في التقدّم خطوة كبيرة نحو الأمام".

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