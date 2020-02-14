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فريق ألفا روميو يختبر سيارته الجديدة في فيورانو

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فريق ألفا روميو يختبر سيارته الجديدة في فيورانو
من قبل:
14-02-2020

انتشرت الصور الأولى لسيارة ألفا روميو الجديدة لموسم 2020 من بطولة العالم للفورمولا واحد أثناء اختبارها الأوّليّ ضمن يوم تصويرٍ ترويجي على حلبة فيورانو التابعة لفيراري وتغطيتها بكسوة تمويهيّة مثل العام الماضي.

جلس كيمي رايكونن خلف مقود سيارة "سي39" لاختبارها الأوّل على الحلبة في إيطاليا صباح اليوم الجمعة.

واستخدم الفريق كسوة تمويهيّة يغلب عليها اللون الأسود لإغفال الكثير من التفاصيل، وذلك كون التقديم الرسميّ للسيارة سيكون الأربعاء المقبل صبيحة انطلاق التجارب الشتويّة في برشلونة.

وباتت بذلك ألفا روميو رابع سيارة فعليّة تظهر للعلن هذا الأسبوع بعد كلٍ من فيراري، وريد بُل، ومكلارين، ومن المنتظر أن تتواجد سيارة مرسيدس الجديدة كذلك على الحلبة بعد ظهر اليوم.

ويُمنّي فريق ألفا روميو النفس بالعودة إلى دائرة المنافسة بقوّة، في ظلّ حصوله على دعمٍ مالي إضافي بانضمام شركة أورلن كراعٍ رئيسي للفريق نتيجة تعيين روبرت كوبتسا سائقًا ثالثًا في الفريق.

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الكاتب مروان الوافي

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