فريق ألفا روميو يُحدّد اسم مقاتلته الجديدة وموعد الكشف عنها

مثلما كشف موقعنا "موتورسبورت.كوم" الأسبوع الماضي، فإنّ السيارة الجديدة ستظهر إلى العلن في 22 فبراير المقبل في العاصمة البولنديّة.

وقال الفريق أنّه سيكشف عن تفاصيل "موعد وموقع" الكشف عن السيارة في وقتٍ قريب.

يأتي هذا الموعد قبل فترة من انطلاق التجارب الشتويّة في البحرين في 12 مارس/آذار حيث من المتوقّع أن تُقام أغلب أحداث الكشف عن السيارات الجديدة هناك.

وتأتي بداية الموسم المؤجّلة على إثر تأخير جائزة أستراليا الكبرى إلى المرحلة الختاميّة من الموسم، لتكون بذلك جولة البحرين هي الافتتاحيّة لموسم 2021 في 28 مارس.

وبدأت فيراري تشويقها بالكشف عن سيارتها الجديدة "اس.اف21" بالتوجّه للتجارب الشتويّة، بينما من المنتظر أن تكشف أستون مارتن عن مقاتلتها الأولى في مارس.

أمّا سيارة ألبين "آي521" فستظهر للعلن في حدث في فبراير بالرغم من عدم تحديد الموعد بعد.