فريق ألفا روميو يتجه لإدخال أول تحديث لسيارته في إيمولا

يحتل الفريق المركز السادس حالياً ضمن ترتيب بطولة المصنعين، حيث أحرز فالتيري بوتاس المركزين السادس والثامن خلال أول ثلاثة سباقات مع ألفا روميو، بينما حقق زميله جو غوانيو المركز العاشر.

ويعي فريدريك فاسور مدير الفريق ضرورة مواصلة التطوير بهدف البقاء ضمن معركة فرق الوسط.

حيث قال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "أنا مسرور تماماً بنتائج السباقات الثلاثة الأولى. أعلم كذلك أن سباق التطوير سيبدأ الآن من إيمولا وبرشلونة، وعلينا الاستعداد".

وتابع: "لدينا بعض التحديثات، كما هو حال الجميع، لكن علينا التأكد من عملها وفق المتوقع".

واسترسل: "لدينا قطعة جديدة في إيمولا، ضمن الأرضية. وهذه ستكون الناحية الوحيدة التي نحدثها في هذه الجولة".

من جهتها، لم تُدخل فيراري - التي تزود الفريق بالمحركات - تحديثات بعد في 2022، حيث صرح ماتيا بينوتو مدير الفريق أن الخطة لا تتمحور حالياً حول جلب قطع جديدة إلى إيمولا، وذلك بسبب وجود السباق القصير، الذي يحدّ من إمكانيات التحقق والتجريب.

فالتيري بوتاس، ألفا روميو تصوير: ألفا روميو

لكن فاسور أكد أن استراتيجية الفريق تكمن في إدخال التحديثات بأسرع وقت ممكن، دون القلق حيال عدم عملها على حلبة معينة.

فقال: "لو انتظرنا، لما بعد إيمولا، ستأتي ميامي، وهي حلبة صعبة للغاية. من ثم لدينا برشلونة، وموناكو، وباكو ومونتريـال".

وتابع: "لدينا حالياً مقاربتان اثنتان تتبعهما الفرق. هل من الأسهل جلب تحديث كبير كل أربع جولات، أو محاولة تقديم تحديث لمكون واحد كل جولة؟".

وأردف: "جرّبنا مثل هذه المقاربة في السباق. لذا سنحاول جلب التحديثات بشكل متواصل، ليس في كل جولة، ولكن تقريباً في كل جولة".

واختتم: "أول تحديث لنا سيكون في إيمولا، والثاني في برشلونة، وسنحاول المواصلة على هذا النحو قدر المستطاع".