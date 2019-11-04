فريق ألفا روميو يُبقي على جيوفينازي في صفوفه لموسم 2020

اختار فريق ألفا روميو الاستمراريّة لتشكيلته الحاليّة المتكوّنة من كيمي رايكونن وجيوفينازي بالتوجّه إلى الموسم المقبل.

وكان المقعد الثاني في صفوف الحظيرة السويسريّة محلّ الكثير من التكهّنات في ظلّ امتلاك فيراري لحقّ تحديد هويّة من سيحصل عليه، لكنّ نيكو هلكنبرغ سائق رينو كان يسعى بدوره للحصول على ذلك المقعد.

لكنّ تحسّن أداء جيوفينازي منذ العطلة الصيفيّة وقدرته على مجاراة وتيرة رايكونن دفعت الفريق إلى تجديد عقده

أفضل نتيجة حققها السائق الشاب خلال موسمه كناشئ كانت المركز التاسع في مونزا، وبالرغم من المركز الثامن على المسار في ألمانيا، لكنه تلقى عقوبة نتيجة خرق تقنيّ في سيارته.

حيث قال فريدريك فاسور مدير فريق ألفا روميو: "قام أنطونيو بعمل جيد جداً هذا الموسم، وأنا مسرور للغاية لإمكانية تأكيد بقائه مع الفريق لموسم 2020".

وأكمل: "الطريقة التي اندمج بها مع الفريق وتحسنه المتوصل طوال أول موسم كامل له في هذه الرياضة، كانا واعدَين للغاية ولا نكاد نطيق صبراً كي يطلق كامل قدراته في رحلتنا هذه معاً".

واسترسل: "ظهر أنطونيو كسائق سريع جداً، بالرغم من مزاملته لمعيار كبير مثل كيمي (رايكونن)، ونحن نتوقع منه مواصلة التطور تزامناً مع تزايد خبرته. انطباعاته التقنية وأسلوب عمله ومقاربته الإيجابية أمور ستساعده في مواصلة الضغط مع الفريق إلى الأمام".

من جهته قال مايكل مانلي مدير مجموعة فيات-كرايزلر: "مع مواصلة أنطونيو لعقده مع الفريق، نتوقع مواصلة تحقيق التقدم على الصعيدين التقني والأداء على المسار، والإضافة لتاريخ ألفا روميو الطويل والعريق في الفورمولا واحد".

يشار إلى أن تأكيد بقاء جيوفينازي مع ألفا روميو يعني نهاية فرص بقاء نيكو هلكنبرغ في الفئة الأولى للموسم المقبل، إذ كان الألماني قد نفى إمكانية مشاركته مع ويليامز التي يبدو أنها ستضم نيكولاس لاتيفي.