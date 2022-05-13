فريق ألفا روميو "مسرور" من أداء بوتاس بالرغم من خطأ ميامي

كان الفنلندي يحتل المركز الخامس أمام جورج راسل ولويس هاميلتون، عندما ارتكب خطأ في المنعطف 17 قبل ثماني لفات من النهاية، ليتراجع خلف ثنائي مرسيدس.

وبالرغم من خيبة الأمل الواضحة لخسارة النقاط، لكن فاسور شدد على رضا الفريق من المركز السابع، خاصة بعد حادثة التجارب الحرة الأولى التي أدت لخسارة بوتاس كامل التجارب الحرة الثانية.

فقال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم" حيال ما جرى مع بوتاس: "لا أعلم إن كان ذلك بسبب الضغط".

وأكمل: "لا أعلم ما جرى تماماً. لكنني أكثر من مسرور بالعمل الذي تم إنجازه".

وأردف: "أعتقد أنها نتيجة جيدة لنا، ونتيجة قوية جداً للفريق".

وأضاف: "علينا الأخذ بعين الاعتبار أن المركز السابع كان ربما أفضل نتيجة ممكنة. بشكل عام كانت جولة قوية للغاية بالنسبة لنا مع المركز الخامس في التصفيات".

من جهته، وتعقيباً على أداء بوتاس مقارنة مع زميله السابق هاميلتون في ميامي، قال جيفي بوجولار مهندس المسار لدى ألفا روميو: "أردنا إطالة أمد بقائه على الإطارات، لذا كان يحافظ عليها مع الانتباه لما يفعله السائقون خلفنا".

وأكمل: "في مرحلة طلبنا منه الضغط وكنا مرتاحين على الإطارات، وعندما بدأنا الضغط يبدو أن هاميلتون كان يعاني، ربما لأنه كان يضغط منذ البداية".

وأردف: "من دون سيارة الأمان أعتقد أننا كنا في موقع جيد أمام سيارتي مرسيدس وكنا قادرين على مجاراتهما".

واختتم: "لكن دخول سيارة الأمان ومن ثم انتقال راسل إلى إطارات جديدة إضافة إلى معاناتنا عند إعادة الانطلاقة، جميعها أمور نحتاج للنظر فيها".