فريق ألفا توري يُكمل التشغيل الأوّل لسيارته للفورمولا واحد لموسم 2020

تستعدّ الحظيرة الإيطاليّة، التي كانت تُعرف سابقًا باسم تورو روسو، إلى دخول موسمها الثالث ضمن شراكتها مع الصانع الياباني هوندا.

وحدّد الفريق بالفعل يوم الـ 14 من فبراير/شباط للكشف عن سيارته الجديدة بكسوته الجديدة تحت المسمّى الجديد، حيث سيكون ذلك في ذات يوم إطلاق سيارة مرسيدس.

وتمهيدًا لذلك الحدث، نشر الفريق على حساباته في وسائل التواصل الاجتماعي مقطعًا صوتيًا للتشغيل الأوّل للسيارة بعد جمع المحرّك والهيكل.

ويدخل الفريق الموسم بتشكيلة سائقين ثابتة مكوّنة من دانييل كفيات وزميله بيير غاسلي.