فريق ألفا توري يُكمل التشغيل الأوّل لسيارته للفورمولا واحد لموسم 2020
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أكمل فريق ألفا توري التشغيل الأوّل لمحرّك سيارته المزوّد بمحرّك هوندا الجديد قبيل أسبوع إطلاق السيارات الجديدة لموسم 2020 من بطولة العالم للفورمولا واحد.
تستعدّ الحظيرة الإيطاليّة، التي كانت تُعرف سابقًا باسم تورو روسو، إلى دخول موسمها الثالث ضمن شراكتها مع الصانع الياباني هوندا.
وحدّد الفريق بالفعل يوم الـ 14 من فبراير/شباط للكشف عن سيارته الجديدة بكسوته الجديدة تحت المسمّى الجديد، حيث سيكون ذلك في ذات يوم إطلاق سيارة مرسيدس.
وتمهيدًا لذلك الحدث، نشر الفريق على حساباته في وسائل التواصل الاجتماعي مقطعًا صوتيًا للتشغيل الأوّل للسيارة بعد جمع المحرّك والهيكل.
ويدخل الفريق الموسم بتشكيلة سائقين ثابتة مكوّنة من دانييل كفيات وزميله بيير غاسلي.
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حول هذه المقالة
|السلاسل
|فورمولا 1
|الكاتب
|مروان الوافي
فريق ألفا توري يُكمل التشغيل الأوّل لسيارته للفورمولا واحد لموسم 2020
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