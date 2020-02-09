فريق ألفا توري يُكمل التشغيل الأوّل لسيارته للفورمولا واحد لموسم 2020

فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
تذاكر
12 مارس
-
15 مارس
الحدث التالي خلال
31 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى
تذاكر
19 مارس
-
22 مارس
الحدث التالي خلال
38 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة فيتنام الكبرى
تذاكر
02 أبريل
-
05 أبريل
الحدث التالي خلال
52 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة الصين الكبرى
تذاكر
16 أبريل
-
19 أبريل
الحدث التالي خلال
66 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
تذاكر
30 أبريل
-
03 مايو
الحدث التالي خلال
80 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
تذاكر
07 مايو
-
10 مايو
الحدث التالي خلال
87 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
تذاكر
21 مايو
-
24 مايو
الحدث التالي خلال
101 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
تذاكر
04 يونيو
-
07 يونيو
الحدث التالي خلال
115 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى
تذاكر
11 يونيو
-
14 يونيو
الحدث التالي خلال
122 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة فرنسا الكبرى
تذاكر
25 يونيو
-
28 يونيو
الحدث التالي خلال
136 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
تذاكر
02 يوليو
-
05 يوليو
الحدث التالي خلال
143 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
تذاكر
16 يوليو
-
19 يوليو
الحدث التالي خلال
157 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
تذاكر
30 يوليو
-
02 أغسطس
الحدث التالي خلال
171 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
تذاكر
27 أغسطس
-
30 أغسطس
الحدث التالي خلال
199 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
تذاكر
03 سبتمبر
-
06 سبتمبر
الحدث التالي خلال
206 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
تذاكر
17 سبتمبر
-
20 سبتمبر
الحدث التالي خلال
220 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
تذاكر
24 سبتمبر
-
27 سبتمبر
الحدث التالي خلال
227 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
تذاكر
08 أكتوبر
-
11 أكتوبر
الحدث التالي خلال
241 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
تذاكر
22 أكتوبر
-
25 أكتوبر
الحدث التالي خلال
255 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
تذاكر
29 أكتوبر
-
01 نوفمبر
الحدث التالي خلال
262 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
تذاكر
12 نوفمبر
-
15 نوفمبر
الحدث التالي خلال
276 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
26 نوفمبر
-
29 نوفمبر
الحدث التالي خلال
290 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فريق ألفا توري يُكمل التشغيل الأوّل لسيارته للفورمولا واحد لموسم 2020

المشاركات
التعليقات
فريق ألفا توري يُكمل التشغيل الأوّل لسيارته للفورمولا واحد لموسم 2020
من قبل:
09-02-2020

أكمل فريق ألفا توري التشغيل الأوّل لمحرّك سيارته المزوّد بمحرّك هوندا الجديد قبيل أسبوع إطلاق السيارات الجديدة لموسم 2020 من بطولة العالم للفورمولا واحد.

تستعدّ الحظيرة الإيطاليّة، التي كانت تُعرف سابقًا باسم تورو روسو، إلى دخول موسمها الثالث ضمن شراكتها مع الصانع الياباني هوندا.

وحدّد الفريق بالفعل يوم الـ 14 من فبراير/شباط للكشف عن سيارته الجديدة بكسوته الجديدة تحت المسمّى الجديد، حيث سيكون ذلك في ذات يوم إطلاق سيارة مرسيدس.

وتمهيدًا لذلك الحدث، نشر الفريق على حساباته في وسائل التواصل الاجتماعي مقطعًا صوتيًا للتشغيل الأوّل للسيارة بعد جمع المحرّك والهيكل.

ويدخل الفريق الموسم بتشكيلة سائقين ثابتة مكوّنة من دانييل كفيات وزميله بيير غاسلي.

 
المقال التالي
تحليل تقني: هل سيحلّ تصميم هاس المستوحى من فيراري مشاكل الفريق في 2020؟

المقال السابق

تحليل تقني: هل سيحلّ تصميم هاس المستوحى من فيراري مشاكل الفريق في 2020؟
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
الكاتب مروان الوافي

منصة السباق

جائزة أستراليا الكبرى

جائزة أستراليا الكبرى

١٢ مارس - ١٥ مارس
أحدث النتائج الترتيب

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

تحليل تقني: ماذا يُمكننا أن نتوقّع من مرسيدس في 2020؟

2
فورمولا 1

لوكلير يستهلّ تجارب إطارات 18 إنشًا وبيريللي تؤكّد الجدول الكامل

3
فورمولا 1

غروجان متحمس حيال خطط السعودية "المذهلة" للفورمولا واحد

4
فورمولا 1

غروجان: أفضل أن أكون "مكروهاً" على ألا أمتلك أية شخصية مميزة

5
فورمولا 1

تحليل تقني: هل سيحلّ تصميم هاس المستوحى من فيراري مشاكل الفريق في 2020؟

أحدث ملفات الفيديو

ما الذي يمكننا توقعه من مرسيدس في 2020؟ 01:18
فورمولا 1

ما الذي يمكننا توقعه من مرسيدس في 2020؟

مرسيدس تتطلع إلى المستقبل مع مهندسيها الشباب 04:09
فورمولا 1

مرسيدس تتطلع إلى المستقبل مع مهندسيها الشباب

فيديو تقني: مرسيدس في مواجهة فيراري 05:25
فورمولا 1

فيديو تقني: مرسيدس في مواجهة فيراري

حدث المبادلة بين مقاتلتَي هاميلتون وروسي 03:17
فورمولا 1

حدث المبادلة بين مقاتلتَي هاميلتون وروسي

أفضل تصميم خوذة فورمولا واحد في التاريخ 15:16
فورمولا 1

أفضل تصميم خوذة فورمولا واحد في التاريخ

أحدث الأخبار

فريق ألفا توري يُكمل التشغيل الأوّل لسيارته للفورمولا واحد لموسم 2020
F1

فريق ألفا توري يُكمل التشغيل الأوّل لسيارته للفورمولا واحد لموسم 2020

تحليل تقني: هل سيحلّ تصميم هاس المستوحى من فيراري مشاكل الفريق في 2020؟
F1

تحليل تقني: هل سيحلّ تصميم هاس المستوحى من فيراري مشاكل الفريق في 2020؟

لوكلير يستهلّ تجارب إطارات 18 إنشًا وبيريللي تؤكّد الجدول الكامل
F1

لوكلير يستهلّ تجارب إطارات 18 إنشًا وبيريللي تؤكّد الجدول الكامل

الفورمولا واحد قد تتخلى عن المقرات المتنقلة للفرق
F1

الفورمولا واحد قد تتخلى عن المقرات المتنقلة للفرق

غروجان: أفضل أن أكون "مكروهاً" على ألا أمتلك أية شخصية مميزة
F1

غروجان: أفضل أن أكون "مكروهاً" على ألا أمتلك أية شخصية مميزة

جدول

فورمولا 1
  • فورمولا 1
  • موتو جي بي
تذاكر
مقدمة من قبل
١٢ مارس
تذاكر
١٩ مارس
تذاكر
٢ أبريل
تذاكر
١٦ أبريل
تذاكر
٣٠ أبريل
تذاكر
٧ مايو
تذاكر
شاهد الجدول الكامل
اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.