فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
24 أكتوبر
-
27 أكتوبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
01 نوفمبر
-
03 نوفمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
14 نوفمبر
-
17 نوفمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
28 نوفمبر
-
01 ديسمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2019 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فريق ألفا توري يكشف عن موعد إطلاق سيارته لموسم 2020

المشاركات
التعليقات
فريق ألفا توري يكشف عن موعد إطلاق سيارته لموسم 2020
18-12-2019

سيكون فريق ألفا توري الذي غير اسمه من تورو روسو، ثاني فريق يعلن عن موعد إطلاق سيارته لموسم 2020 في الفورمولا واحد.

سيكشف فريق سكوديريا تورو روسو السابق عن سيارته الجديدة، والتي سيقودها بيير غاسلي ودانييل كفيات عن سيارته الجديدة، يوم 14 فبراير/شباط المقبل.

والفريق الوحيد الذي قدم موعد الكشف عن سيارته هو فيراري، حيث سيتم الكشف عن السيارة الحمراء قبل ذلك يوم 11 فبراير/شباط.

وسيقام ألفا توري ضمن مقر ريد بُل في سالزبورغ، وهي المرة الأولى التي تُستعمل فيها هذه المنشأة لحدث إطلاق سيارة فورمولا واحد كامل.

وتمت إعادة تسمية اسم الفريق إلى ألفا توري وذلك استيحاء من خط أزياء سالزبورغ الذي أطلق في 2016، والذي تهدف شركة عملاق مشروبات الطاقة لتوسيعه.

المقال التالي
ريد بُل متقدّمة بأسبوعين مع جدولها الزمني لسيارة 2020

المقال السابق

ريد بُل متقدّمة بأسبوعين مع جدولها الزمني لسيارة 2020
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
قائمة الفرق تورو روسو تسوق الآن

منصة السباق

جائزة أبوظبي الكبرى

جائزة أبوظبي الكبرى

٢٨ نوفمبر - ١ ديسمبر
الحصة التاريخ
التوقيت المحلي
توقيتك
 المحتوى
التجارب الحرّة الأولى
الجمعة ٢٩ نوفمبر
الجمعة ٢٩ نوفمبر
10:00
13:00
التجارب الحرّة الثانية
الجمعة ٢٩ نوفمبر
الجمعة ٢٩ نوفمبر
14:00
17:00
التجارب الحرّة الثالثة
السبت ٣٠ نوفمبر
السبت ٣٠ نوفمبر
11:00
14:00
التجارب التأهيليّة
السبت ٣٠ نوفمبر
السبت ٣٠ نوفمبر
14:00
17:00
السباق
الأحد ١ ديسمبر
الأحد ١ ديسمبر
14:10
17:10
أحدث النتائج الترتيب

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

فيديو ثلاثي أبعاد: كيف تغلبت مرسيدس على فيراري في السباق التقني؟

2
فورمولا 1

هوندا رغبت استهلال موسم 2019 مع محرّك الخصائص الثانية

3
فورمولا 1

فيراري توقعت تفوقها بنصف ثانية أمام الجميع بعد التجارب الشتوية لموسم 2019

4
فورمولا 1

فريق ألفا توري يكشف عن موعد إطلاق سيارته لموسم 2020

48د
5
أخبار السيارات

تصميم سيارة فيتيبالدي الخارقة بقدرة 600 حصان سيعتمد بالكامل على الكربون

أحدث ملفات الفيديو

فيديو تقني: مرسيدس في مواجهة فيراري 05:25
فورمولا 1

فيديو تقني: مرسيدس في مواجهة فيراري

حدث المبادلة بين مقاتلتَي هاميلتون وروسي 03:17
فورمولا 1

حدث المبادلة بين مقاتلتَي هاميلتون وروسي

أفضل تصميم خوذة فورمولا واحد في التاريخ 15:16
فورمولا 1

أفضل تصميم خوذة فورمولا واحد في التاريخ

حدث المبادلة بين روسي وهاميلتون 06:05
فورمولا 1

حدث المبادلة بين روسي وهاميلتون

هل سينتقل هاميلتون إلى فيراري في 2021؟ 10:43
فورمولا 1

هل سينتقل هاميلتون إلى فيراري في 2021؟

أحدث الأخبار

فريق ألفا توري يكشف عن موعد إطلاق سيارته لموسم 2020
F1

فريق ألفا توري يكشف عن موعد إطلاق سيارته لموسم 2020

ريد بُل متقدّمة بأسبوعين مع جدولها الزمني لسيارة 2020
F1

ريد بُل متقدّمة بأسبوعين مع جدولها الزمني لسيارة 2020

هوندا رغبت استهلال موسم 2019 مع محرّك الخصائص الثانية
F1

هوندا رغبت استهلال موسم 2019 مع محرّك الخصائص الثانية

فيديو ثلاثي أبعاد: كيف تغلبت مرسيدس على فيراري في السباق التقني؟
F1

فيديو ثلاثي أبعاد: كيف تغلبت مرسيدس على فيراري في السباق التقني؟

بوتاس: سباق ملبورن الافتتاحي في 2019 أفضل سباقاتي على الإطلاق
F1

بوتاس: سباق ملبورن الافتتاحي في 2019 أفضل سباقاتي على الإطلاق

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2019 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.