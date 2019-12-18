فريق ألفا توري يكشف عن موعد إطلاق سيارته لموسم 2020

سيكشف فريق سكوديريا تورو روسو السابق عن سيارته الجديدة، والتي سيقودها بيير غاسلي ودانييل كفيات عن سيارته الجديدة، يوم 14 فبراير/شباط المقبل.

والفريق الوحيد الذي قدم موعد الكشف عن سيارته هو فيراري، حيث سيتم الكشف عن السيارة الحمراء قبل ذلك يوم 11 فبراير/شباط.

وسيقام ألفا توري ضمن مقر ريد بُل في سالزبورغ، وهي المرة الأولى التي تُستعمل فيها هذه المنشأة لحدث إطلاق سيارة فورمولا واحد كامل.

وتمت إعادة تسمية اسم الفريق إلى ألفا توري وذلك استيحاء من خط أزياء سالزبورغ الذي أطلق في 2016، والذي تهدف شركة عملاق مشروبات الطاقة لتوسيعه.