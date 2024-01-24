فريق ألفا تاوري ينتقل لهوية جديدة: "فيزا كاش آب"
تم تأكيد الهوية الجديدة لفريق ألفا تاوري السابق في الفورمولا واحد، وهي "فيزا كاش آب آر.بي"، مع حدث إطلاق مقرر في لاس فيغاس يوم 8 فبراير.
رغم عدم ذكر ذلك في الإعلان، لكن فريق فاينزا سيستعمل شعار VCARB، ويبدو أنه سيتم الكشف عنه على تصميم هيكل السيارة.
وكانت تقارير قد أشارت الأسبوع الماضي إلى التخلي عن اسم ريسينغ بُلز، والذي كان مطروحاً في مرحلة ما.
وتعتبر فيزا، أول راعٍ عالمي للفريقين المملوكين من قبل ريد بُل، بالتالي فإن شعارها سيظهر على خوذتي ماكس فيرستابن وزميله سيرجيو بيريز، إضافة إلى سائقي أكاديميتي كلا الفريقين.
تصوير: فيزا كاش آر آر.بي
شعار فيزا كاش آر آر.بي
وكان يُعرف الفريق في البداية باسم ميناردي ومن ثم تورو روسو، قبل الانتقال لاسم ألفا تاوري حيث استعمله لأربعة مواسم قبل انتهاء الشراكة مع علامة الأزياء.
ولم يكشف إعلان اليوم سوى الاسم الجديد فقط والشعار، بينما سيتم الكشف في لاس فيغاس عن كسوة السيارة مع السائقين دانيال ريكاردو ويوكي تسونودا.
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