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فريق ألفا تاوري يكشف مبالغ الخسارة المالية عن كل جولة مؤجلة

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فريق ألفا تاوري يكشف مبالغ الخسارة المالية عن كل جولة مؤجلة
21-04-2020

كشف فرانز توست مدير فريق ألفا تاوري أن الفريق يخسر ما يقارب مليوني يورو عن كل جولة مؤجلة أو ملغاة.

مع تعليق انطلاقة موسم 2020 من بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد بسبب انتشار جائحة "كوفيد-19" في جميع أنحاء الكوكب، بدأت المصاعب المالية تحاصر الفرق نظراً لغياب الموارد المالية بسبب عدم إقامة الجولات.

وأوضح توست أن هناك خطراً داهماً يتربّص بفرق البطولة مع استمرار تعليق الموسم.

حيث قال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "العقود مكتوبة بطريقة تجعلنا نخسر الأموال في حال عدم إقامة السباقات، لأن العوائد المالية المتفق عليها ستنخفض".

وأكمل: "إن لم نشارك في السباقات، فإن الخسارة تقدر بمليون ونصف إلى مليوني يورو".

ويرى توست أن الفريق قادر على الاستمرار على المدى القصير، بالرغم من التعليق الحالي للموسم، لكنه أكد بالمقابل أن الوضع سيكون في غاية الصعوبة إن لم يتمّ استئناف الموسم بحلول الصيف.

فقال: "إن انطلق الموسم في يوليو/تموز، فسنبدأ مع كدمة على العين فقط! إن لم يحصل ذلك، فإن الوضع سيصبح حرجاً للغاية".

وأكمل: "إن لم ينطلق الموسم على الإطلاق، فسنكون في وضع حرج جداً جداً. إن لم نحصل على أية عوائد مالية، من الواضح أن الوضع سيكون كارثياً".

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من جهة أخرى، تخوض الفرق نقاشات متواصلة مع الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" وليبرتي ميديا مالكة البطولة حيال خفض سقف النفقات. حيث يرى توست أن النموذج المالي للبطولة بحاجة إلى بعض التغييرات كي يقدم الاستدامة المطلوبة على المدى الطويل.

فقال: "لا يمكننا الافتراض بأنه بوسعنا مواصلة كل شيء بشكل طبيعي في الوقت الحالي. ذلك مستحيل بالنظر إلى مستويات الإنفاق المرتفعة حالياً".

وأكمل: "أحد الأمثلة: هل ما زال من الضروري بالنسبة لنا توظيف ذلك العدد الكبير من الأشخاص في نفق الهواء كما نفعل حالياً؟".

وتابع: "نحن بحاجة لرؤية السباقات التي نخوضها، العوائد الناتجة والرعاة المتوافرين".

واختتم: "هل سيبقون، هل سينسحب الرعاة؟ كيف سيكون الوضع المالي العام؟ حينها فقط يمكننا الكلام عن سقف النفقات".

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