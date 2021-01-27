فريق ألفا تاوري محبط لعدم التغلب على فيراري في موسم 2020 المنصرم

خلال أول موسم على التسمية الجديدة للفريق: ألفا تاوري، بديلاً من تورو روسو، تم تسجيل العديد من النقاط فاق المئة نقطة، للمرة الأولى في تاريخ الفريق.

ولعل أهم محطة كانت في فوز بيير غاسلي بسباق جائزة إيطاليا الكبرى على حلبة مونزا، حيث يعتبر الثاني بعد ما يقارب 12 عاماً من فوز سيباستيان فيتيل مع الفريق.

ومع ذلك، لم ينجح الفريق بالتفوق على فيراري التي احتلت المركز السادس ضمن بطولة المصنعين، وبفارق 24 نقطة أمام ألفا تاوري.

وأوضح إيغينتون أن الفريق مسرور من أداء السيارة، لكن هناك شعوراً بأن فرصة التفوق على فيراري قد أُهدرت.

فقال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "في نهاية المطاف، كنا نشعر أننا يجب أن نحتل المركز السادس ضمن ترتيب البطولة".

وأكمل: "نعتقد بأن السيارة كانت قادرة على ذلك، لكننا لم ننجح، بكل صراحة. هناك الكثير من الأمور التي تحسنت، لكننا للأسف لم نتمكن من ذلك".

وأردف: "بالمقابل، كانت السيارة تنافسية جداً. سجلنا الكثير من النقاط، وعندما لم نسجل كنا ندرك تماماً المشكلة أو السبب".

وتابع: "لقد سجلنا نقاطاً في سباقات أكثر من تلك التي لم نسجل فيها، وقام بيير بعمل مذهل. كل تلك معايير تدل على أننا نسير في الطريق الصحيح".

وأضاف: "مع فيراري وبسائق مثل شارل لوكلير، لقد قاد بشكل رائع. لكننا كنا نمتلك السيارة الأسرع. ربما لا يعتقدون ذلك، لكن هذه هي وجهة نظري".

ويرى إيغينتون أن تصميم السيارة ساعد على استخلاص أفضل إمكانيات غاسلي، الذي قدم موسماً رائعاً مع الفريق، بعد إعادته إلى الفريق الشقيق قادماً من فريق ريد بُل الأساسي في منتصف موسم 2019.

فقال: "حاولنا تحسين نافذة عمل السيارة، وذلك لتسهيل قيادتها. غاسلي استجاب بالإيجاب لذلك. ونحن نثني عليه وعلى أدائه ضمن بيئة عمل الفريق".

وأكمل: "إنه يتعلم ويكتسب الكثير ويتحسن، وطريقة استعماله للسيارة وأسلوبه التسابقي، كلها أمور اجتمعت معاً. نحن نشعل الحافز لديه، وهو يقوم بعمل رائع".

واختتم: "لا يمكنني التعليق على الوضع عندما كان في ريد بُل، لكنه يعمل معنا بأقصى طاقة. أعتقد أن الجميع يقدر ذلك. إنه يعمل بنسبة 110 بالمئة، ولا يمكننا أن نطلب منه تقديم أكثر من ذلك!".