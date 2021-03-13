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فريق ألفا تاوري سيحصل على لقاح كورونا في البحرين

أكّد فرانز توست مدير فريق ألفا تاوري أنّ الطاقم بأكمله سيستغلّ عرض الحكومة البحرينيّة لتلاقيح فيروس كورونا للزائرين.

فريق ألفا تاوري سيحصل على لقاح كورونا في البحرين

أدّت الفجوة الكبيرة بين وصول الفرق إلى تجارب هذا الأسبوع ومغادرتها إثر جائزة البحرين الكبرى في 28 مارس الجاري لخلق فجوة تسمح لموظّفي الفورمولا واحد بالحصول على التلقيحَين الضروريين ضمن الحيّز الزمني المطلوب.

ولا يزال العرض متاحًا لجميع زائري المملكة، وليس فقط للوافدين إلى السباق.

وكان بعض الموظّفين البارزين في البطولة، بمن فيهم ستيفانو دومينيكالي الرئيس التنفيذيّ للفورمولا واحد، قد أشاروا في الشتاء إلى أنّه سيكون من الخطأ أن يُنظر إلى العاملين في البطولة على أنّهم تجاوزوا صفّ الانتظار للحصول على اللقاح في بلدانهم.

وعلى إثر إعلان البحرين، أشارت منظّمة الفورمولا واحد إلى أنّ طاقمها المسافر لن يستغلّ هذه الفرصة.

لكنّ بعض الفرق والسائقين اختاروا الحصول على اللقاح، حيث قال توست: "جميع أعضاء فريق ألفا تاوري سيحصلون على اللقاح يوم الثلاثاء".

وأكمل: " سنبقى هنا ليومٍ أو يومين إضافيين بعد السباق للحصول على الجرعة الثانية لأنّ الصحّة هي العامل الأكثر أهميّة".

وأردف: "بالنسبة لي كمدير فريق فإنّني مسؤولٌ عن سلامة الموظّفين، لذا قرّرنا استغلال فرصة التلقيح، وأودّ تقديم كلّ شكري وامتناني للبحرين على هذه الفرصة التي قدّموها لنا".

وواصل شرحه بالقول: "لا أعلم كم علينا الانتظار للحصول على التلقيح في أوروبا، خاصة في النمسا وإيطاليا. أنا أكثر من سعيد".

من جانبهما ترك فريقا أستون مارتن وألبين الخيار لأعضائهما حيال قبول اللقاح.

وقال أوتمار زافناور مدير فريق أستون مارتن: "قرّرنا ترك الخيار للأفراد. لكن مثلما قال فرانز فقد كان من لطف البحرينيين عرض اللقاح".

وأكمل: "لذا تركنا الخيار للأفراد. يُمكنني القول أنّني كبيرٌ في السنّ لدرجة أنّني تلقيت التلقيح في المملكة المتّحدة!".

وكان سيرجيو بيريز وكارلوس ساينز الإبن قد كشفا أمسٍ الجمعة عن أنّهما استغلا عرض البحرين للحصول على التلقيح في هذه الفترة.

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