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الشرق الأوسط
فورمولا 1 جائزة البحرين الكبرى

فريق ألبين يواجه المزيد من المشاكل مع استقالة اثنين من كبار الموظفين

تتواصل مشاكل فريق ألبين مع بداية موسم 2024 للفورمولا واحد، حيث يبدو أن اثنين من كبار الشخصيات الفنية فيها قد استقالا على هامش جولة البحرين الافتتاحية.

إستيبان أوكون، ألبين

إستيبان أوكون، ألبين

أندي هون/ صور لات

واجه الفريق صعوبات كبيرة مع بداية الموسم، حيث تأهل سائقاه إستيبان أوكون وبيير غاسلي في الصف الخلفي مع افتتاح موسم الفورمولا واحد قبل أن ينهيا السباق في المركزين السابع عشر والثامن عشر.

لكن بالإضافة إلى الصعوبات على الحلبة، يواجه الصانع الفرنسي الآن احتمال إعادة هيكلة تنظيمية كبيرة في قسمه الفني مع الخسارة الوشيكة للمدير التقني مات هارمان ومدير قسم الانسيابية الهوائية ديرك دي بير.

وأشارت المصادر إلى أن كلا الرجلين قدما استقالتيهما الشهر الماضي قبل أن يسافر الفريق إلى البحرين.

وغالباً ما تؤدي استقالات شخصيات كبيرة كهذه إلى البدء الفوري في إجازة إلزامية، لكن يبدو أن كلا الرجلين سيواصلان في دوريهما للمستقبل المنظور، حيث تواجد هارمان خلال سباق البحرين.

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ولم تقدم ألبين تأكيداً رسمياً عن هذه التطورات، مع إصدار متحدث باسم الفريق تعليقاً قاطعاً بـ "لا تعليق" حول الموضوع.

وكانت الفريق على علم منذ إطلاق السيارة الجديدة بأنه سيواجه بداية صعبة للموسم، لأن السيارة ثقيلة الوزن وتفتقر إلى الأداء الانسيابي المناسب.

ومع ذلك يبقى الفريق متفائلاً بأن هناك تطويرات جارية لمساعدته على التقدم، كما أوضح مدير الفريق برونو فامين يوم السبت أن التركيز ينصب على إيجاد ما يحتاجه الفريق للتقدم.

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