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فريق ألبين يعلن موعد الكشف عن سيارته لموسم 2021

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فريق ألبين يعلن موعد الكشف عن سيارته لموسم 2021

أعلن فريق ألبين موعد الكشف عن سيارته لموسم 2021 في الفورمولا واحد، وذلك بعد إكمال تشغيل المحرك بنجاح في إينستون الأسبوع الماضي.

بعد تغيير اسم الفريق من رينو إلى ألبين، ستقدم العلامة الفرنسية مقاتلتها الجديدة "إيه521" يوم 2 مارس/آذار المقبل.

وذلك يجعل من ألبين سابع فريق يؤكد موعد الكشف عن سيارته للموسم الجديد، ما يترك ريد بُل، هاس وأستون مارتن من دون مواعيد ثابتة حتى الآن.

وستدخل ألبين الموسم الجديد مع وجه جديد يتمثل بالإسباني فرناندو ألونسو بطل العالم مرتين، إلى جانب سائقها إستيبان أوكون.

 

وشهد الفريق تغييرات إدارية ملحوظة، لعل أبرزها التخلي عن سيريل أبيتبول مدير الفريق، وضم مدير فريق سوزوكي السابق ضمن بطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي"، دايفيد بريفيو، بمنصب مدير التسابق.

بينما تشير التكهنات لإمكانية ترقية مارسين بودكوفسكي إلى مركز مدير الفريق.

بالمقابل، بات لورانت روسي بمركز المدير التنفيذي لكامل مشروع ألبين والذي يشمل أقسام السيارات التجارية كذلك.

وأكملت ألبين تشغيلاً ناجحاً لسيارتها الأسبوع الماضي، حيث تضع اللمسات الأخيرة على سيارتها قبيل إطلاقها الشهر المقبل.

وكان ألونسو قد دخل المشفى وخضع لجراحة تصحيحية في فكّه العلوي عقب حادثة تعرض لها على متن دراجته الهوائية في سويسرا الأسبوع الماضي، لكنه خرج من المشفى ومن المتوقع أن يكون على أتم الاستعداد للموسم الجديد.

مواعيد إطلاق السيارات:

الفريق التاريخ
مرسيدس 2 مارس
ريد بُل  
مكلارين 15 فبراير
أستون مارتن مارس
ألبين 2 مارس
فيراري 10 مارس
ألفا تاوري 19 فبراير
ألفا روميو 22 فبراير
هاس  
ويليامز 5 مارس

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