فريق ألبين يعلن موعد الكشف عن سيارته لموسم 2021

بعد تغيير اسم الفريق من رينو إلى ألبين، ستقدم العلامة الفرنسية مقاتلتها الجديدة "إيه521" يوم 2 مارس/آذار المقبل.

وذلك يجعل من ألبين سابع فريق يؤكد موعد الكشف عن سيارته للموسم الجديد، ما يترك ريد بُل، هاس وأستون مارتن من دون مواعيد ثابتة حتى الآن.

وستدخل ألبين الموسم الجديد مع وجه جديد يتمثل بالإسباني فرناندو ألونسو بطل العالم مرتين، إلى جانب سائقها إستيبان أوكون.

وشهد الفريق تغييرات إدارية ملحوظة، لعل أبرزها التخلي عن سيريل أبيتبول مدير الفريق، وضم مدير فريق سوزوكي السابق ضمن بطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي"، دايفيد بريفيو، بمنصب مدير التسابق.

بينما تشير التكهنات لإمكانية ترقية مارسين بودكوفسكي إلى مركز مدير الفريق.

بالمقابل، بات لورانت روسي بمركز المدير التنفيذي لكامل مشروع ألبين والذي يشمل أقسام السيارات التجارية كذلك.

وأكملت ألبين تشغيلاً ناجحاً لسيارتها الأسبوع الماضي، حيث تضع اللمسات الأخيرة على سيارتها قبيل إطلاقها الشهر المقبل.

وكان ألونسو قد دخل المشفى وخضع لجراحة تصحيحية في فكّه العلوي عقب حادثة تعرض لها على متن دراجته الهوائية في سويسرا الأسبوع الماضي، لكنه خرج من المشفى ومن المتوقع أن يكون على أتم الاستعداد للموسم الجديد.

مواعيد إطلاق السيارات: