فريق ألبين يسجل أرباحاً بلغت 26.2 مليون جنيه استرليني لموسم 2022

بعد وصول الراعي الجديد "بي دبليو تي" والجوائز المالية لقاء المركز الرابع ضمن ترتيب بطولة المصنعين، زاد دخل الفريق من 201.485.000 مليون جنيه استرليني في 2021 إلى 249.038.000 مليوناً العام الماضي، بزيادة قدرها 23.6 بالمئة.

كما أن معدل الإنفاق، ارتفع قليلاً من 21.6 بالمئة من 145.264.000 إلى 170.264.000 مليوناً.

وأشار الفريق إلى أنه وبالرغم من معدلات التضخم، لكن العام الثاني من القوانين المالية بالإضافة إلى سياسة الحدّ من النفقات أدت إلى تحسّن في إنتاجية الفريق لتصل الأرباح التشغيلية إلى 36.6 مليون جنيه استرليني.

لكن الربح الصافي بعد خصم الضرائب بلغ 26.214.000 مليوناً، أي أقل من صافي الربح للعام الماضي بمقدار 2.9 مليوناً.

كما أشارت الأرقام إلى انخفاض مساهمة رينو في عمليات التسويق من 60.6 مليوناً إلى 42.2 مليوناً، ما يعكس حقيقة زيادة العوائد من مصادر أخرى.

وشهدت أعداد الموظفين لدى الفريق زيادة من 820 في 2021 إلى 871 في 2022 مع مواصلة توسع الفريق.