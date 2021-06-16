فريق ألبين يُجدّد عقد أوكون حتى العام 2024

بعد قضائه لعامٍ على "مقاعد البدلاء" وعدم مشاركته في السباقات، انضمّ أوكون إلى رينو/ألبين العام الماضي، إذ حافظ على معقده ليُجاور في الموسم الحالي بطل العالم لموسمَي 2005 و2006 الإسباني فرناندو ألونسو.

وعلى هامش جائزة فرنسا الكبرى، موطن أوكون وألبين، أعلن الأخير في بيانٍ رسميّ بأنه جدّد عقد سائقه حتى العام 2024.

وتعليقًا على ذلك، قال أوكون "يُسعدني الاستمرار مع الفريق إلى ما بعد هذا الموسم إذ من الرائع ضمان مستقبلي مع ألبين. لقد تقدمنا بشكلٍ جيد معًا منذ انضمامي إليه حيث أتطلع قدمًا إلى مواصلة هذه الرحلة معًا".

وأضاف "هناك تحديّات كبيرة أمامنا، وخاصةً مع القوانين الجديدة لعام 2022. أنا متأكّد من قدرتنا على تحقيق أهدافنا من خلال العمل الجاد معًا".

بعد عامٍ قاسٍ في 2020 أظهر أوكون عن تحسنٍ ملحوظ في أدائه حيث تغلّب على ألونسو في أربع مناسبات من أصل ست حتى الآن خلال التجارب التأهيلية.

كما تمكّن السائق الفرنسي أيضاً من الصعود إلى منصة التتويج للمرّة الأولى في مسيرته خلال جائزة الصخير الكبرى العام الماضي، إذ شكّلت تلك نقطة تحوّل في مسيرته.

وتعقيبًا على ذلك، قال "غالبًا ما أعود بالذاكرة إلى منصة التتويج التي أحرزتها في سباق الصخير العام الماضي من أجل تحفيزي على تسجيل المزيد من النتائج والذكريات المشابهة".

واختتم "أتطلع قدمًا إلى الفصل التالي ولكن في الوقت الراهن تركيزنا منصبّ على الموسم الحالي وتحقيق أقصى استفادة من كُلّ سباق على حدة".