تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs
السابق / تحليل: حيلُ الإطارات التي تسعى الفورمولا واحد إلى إيقافها مؤخراً
فورمولا 1 أخبار

فريق ألبين يُجدّد عقد أوكون حتى العام 2024

من قبل:
, رئيس التحرير

جدّد فريق ألبين عقد سائقه الفرنسي إستيبان أوكون لمدة ثلاث سنوات إذ سيبقى صاحب الـ 24 ربيعًا مع فريقه الحالي حتى العام 2024 على أقلّ تقدير.

فريق ألبين يُجدّد عقد أوكون حتى العام 2024

بعد قضائه لعامٍ على "مقاعد البدلاء" وعدم مشاركته في السباقات، انضمّ أوكون إلى رينو/ألبين العام الماضي، إذ حافظ على معقده ليُجاور في الموسم الحالي بطل العالم لموسمَي 2005 و2006 الإسباني فرناندو ألونسو.

وعلى هامش جائزة فرنسا الكبرى، موطن أوكون وألبين، أعلن الأخير في بيانٍ رسميّ بأنه جدّد عقد سائقه حتى العام 2024.

وتعليقًا على ذلك، قال أوكون "يُسعدني الاستمرار مع الفريق إلى ما بعد هذا الموسم إذ من الرائع ضمان مستقبلي مع ألبين. لقد تقدمنا بشكلٍ جيد معًا منذ انضمامي إليه حيث أتطلع قدمًا إلى مواصلة هذه الرحلة معًا".

وأضاف "هناك تحديّات كبيرة أمامنا، وخاصةً مع القوانين الجديدة لعام 2022. أنا متأكّد من قدرتنا على تحقيق أهدافنا من خلال العمل الجاد معًا".

بعد عامٍ قاسٍ في 2020 أظهر أوكون عن تحسنٍ ملحوظ في أدائه حيث تغلّب على ألونسو في أربع مناسبات من أصل ست حتى الآن خلال التجارب التأهيلية.

كما تمكّن السائق الفرنسي أيضاً من الصعود إلى منصة التتويج للمرّة الأولى في مسيرته خلال جائزة الصخير الكبرى العام الماضي، إذ شكّلت تلك نقطة تحوّل في مسيرته.

وتعقيبًا على ذلك، قال "غالبًا ما أعود بالذاكرة إلى منصة التتويج التي أحرزتها في سباق الصخير العام الماضي من أجل تحفيزي على تسجيل المزيد من النتائج والذكريات المشابهة".

واختتم "أتطلع قدمًا إلى الفصل التالي ولكن في الوقت الراهن تركيزنا منصبّ على الموسم الحالي وتحقيق أقصى استفادة من كُلّ سباق على حدة".

المشاركات
التعليقات
تحليل: حيلُ الإطارات التي تسعى الفورمولا واحد إلى إيقافها مؤخراً

المقال السابق

تحليل: حيلُ الإطارات التي تسعى الفورمولا واحد إلى إيقافها مؤخراً
تحميل التعليقات

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

تحليل: حيلُ الإطارات التي تسعى الفورمولا واحد إلى إيقافها مؤخراً

2
فورمولا 1

أضخم وقائع الغشّ في الفورمولا واحد: فضائح التجسّس والحوادث والمزيد

3
فورمولا 1

بيريللي تكشف عن "نتائج تحقيق" انفجارات الإطارات في باكو

4
فورمولا 1

مواعيد عرض جائزة فرنسا الكبرى 2021

11س
5
موتو جي بي

بذلة سباق كوارتارارو "تعمل بشكلٍ طبيعي" بعد مشاكله في برشلونة

أحدث الأخبار
فريق ألبين يُجدّد عقد أوكون حتى العام 2024
فورمولا 1

فريق ألبين يُجدّد عقد أوكون حتى العام 2024

تحليل: حيلُ الإطارات التي تسعى الفورمولا واحد إلى إيقافها مؤخراً
فورمولا 1

تحليل: حيلُ الإطارات التي تسعى الفورمولا واحد إلى إيقافها مؤخراً

مواعيد عرض جائزة فرنسا الكبرى 2021
فورمولا 1

مواعيد عرض جائزة فرنسا الكبرى 2021

11س
أفضل 5 سائقين فرنسيين في تاريخ الفورمولا واحد
فورمولا 1

أفضل 5 سائقين فرنسيين في تاريخ الفورمولا واحد

13س
غاسلي: العودة إلى جائزة فرنسا الكبرى كفائزٍ بسباق تمنحني شعوراً "خاصاً"
فورمولا 1

غاسلي: العودة إلى جائزة فرنسا الكبرى كفائزٍ بسباق تمنحني شعوراً "خاصاً"

15س
أحدث ملفات الفيديو
لفة افتراضية على حلبة بول ريكار 01:46
فورمولا 1

لفة افتراضية على حلبة بول ريكار

وفاة ماكس موزلي عن عمر 81 عاماً 08:15
فورمولا 1
25-05-2021

وفاة ماكس موزلي عن عمر 81 عاماً

فيرشتابن يحرز الفوز في سباق موناكو 06:50
فورمولا 1
24-05-2021

فيرشتابن يحرز الفوز في سباق موناكو

حكام الفورمولا واحد: من هم؟ وما هي مهامهم؟ 06:10
فورمولا 1
22-05-2021

حكام الفورمولا واحد: من هم؟ وما هي مهامهم؟

معلومات سريعة عن جائزة إسبانيا الكبرى 02:38
فورمولا 1
08-05-2021

معلومات سريعة عن جائزة إسبانيا الكبرى

خضر الراوي More from
خضر الراوي
مواعيد عرض جائزة فرنسا الكبرى 2021 جائزة فرنسا الكبرى
فورمولا 1

مواعيد عرض جائزة فرنسا الكبرى 2021

أفضل 5 سائقين فرنسيين في تاريخ الفورمولا واحد
فورمولا 1

أفضل 5 سائقين فرنسيين في تاريخ الفورمولا واحد

هاميلتون فعّل "الزرّ السحريّ" عن طريق الخطأ في سباق باكو جائزة أذربيجان الكبرى
فورمولا 1

هاميلتون فعّل "الزرّ السحريّ" عن طريق الخطأ في سباق باكو

إستيبان أوكون More from
إستيبان أوكون
ألونسو يُبدي إعجابه بأوكون "الملتزم" كزميل له ضمن صفوف ألبين
فورمولا 1

ألونسو يُبدي إعجابه بأوكون "الملتزم" كزميل له ضمن صفوف ألبين

لا إجراءات إضافية إزاء حادثة بيريز وأوكون في التجارب الحرة الأولى من جولة إيميليا رومانيا جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
فورمولا 1

لا إجراءات إضافية إزاء حادثة بيريز وأوكون في التجارب الحرة الأولى من جولة إيميليا رومانيا

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟ برايم
فورمولا 1

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

الأكثر شعبية اليوم

تحليل: حيلُ الإطارات التي تسعى الفورمولا واحد إلى إيقافها مؤخراً
فورمولا 1 فورمولا 1

تحليل: حيلُ الإطارات التي تسعى الفورمولا واحد إلى إيقافها مؤخراً

أضخم وقائع الغشّ في الفورمولا واحد: فضائح التجسّس والحوادث والمزيد
فورمولا 1 فورمولا 1

أضخم وقائع الغشّ في الفورمولا واحد: فضائح التجسّس والحوادث والمزيد

بيريللي تكشف عن "نتائج تحقيق" انفجارات الإطارات في باكو
فورمولا 1 فورمولا 1

بيريللي تكشف عن "نتائج تحقيق" انفجارات الإطارات في باكو

مواعيد عرض جائزة فرنسا الكبرى 2021
فورمولا 1 فورمولا 1

مواعيد عرض جائزة فرنسا الكبرى 2021

بذلة سباق كوارتارارو "تعمل بشكلٍ طبيعي" بعد مشاكله في برشلونة
موتو جي بي موتو جي بي

بذلة سباق كوارتارارو "تعمل بشكلٍ طبيعي" بعد مشاكله في برشلونة

هاميلتون يرغب بإتمام عقده الجديد مع مرسيدس بحلول العطلة الصيفيّة
فورمولا 1 فورمولا 1

هاميلتون يرغب بإتمام عقده الجديد مع مرسيدس بحلول العطلة الصيفيّة

لدى مرسيدس "فرضيّة مشجّعة" لتعيدها إلى سكّة الانتصارات
فورمولا 1 فورمولا 1

لدى مرسيدس "فرضيّة مشجّعة" لتعيدها إلى سكّة الانتصارات

جولتان سيئتان لن تجعلا مرسيدس تغيّر في خططها لموسم 2022
فورمولا 1 فورمولا 1

جولتان سيئتان لن تجعلا مرسيدس تغيّر في خططها لموسم 2022

أحدث الأخبار

فريق ألبين يُجدّد عقد أوكون حتى العام 2024
فورمولا 1 فورمولا 1

فريق ألبين يُجدّد عقد أوكون حتى العام 2024

تحليل: حيلُ الإطارات التي تسعى الفورمولا واحد إلى إيقافها مؤخراً
فورمولا 1 فورمولا 1

تحليل: حيلُ الإطارات التي تسعى الفورمولا واحد إلى إيقافها مؤخراً

مواعيد عرض جائزة فرنسا الكبرى 2021
فورمولا 1 فورمولا 1

مواعيد عرض جائزة فرنسا الكبرى 2021

أفضل 5 سائقين فرنسيين في تاريخ الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1

أفضل 5 سائقين فرنسيين في تاريخ الفورمولا واحد

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.