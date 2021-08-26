تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs
السابق / شتاينر "مسرور للغاية" من نجاحات غروجان في إندي كار التالي / فيرشتابن: لا مخاوف بشأن 2022 في ظلّ مواصلة ريد بُل تطوير السيارة الحالية
فورمولا 1 أخبار

فريق ألبين يُؤكّد استمرار ألونسو ضمن صفوفه لموسم 2022

أعلن فريق ألبين المشارك في بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد صباح اليوم الخميس عن تجديد عقد سائقه الإسباني فرناندو ألونسو للموسم المقبل من المنافسات.

فريق ألبين يُؤكّد استمرار ألونسو ضمن صفوفه لموسم 2022

عاد ألونسو إلى الفورمولا واحد مع فريق ألبين هذا العام بعد غيابٍ دام لموسمَين كي يبدأ رحلةً ثالثة ضمن صفوف الفريق الذي يتخذ من إنستون مقرًّا له، حيث سبق له القيادة لرينو بين موسمَي 2003 و2006، فضلاً عن 2008 و2009.

وانضمّ ألونسو إلى ألبين ضمن عقدٍ يمتدّ لعامٍ واحد مع خيار التمديد لموسمٍ إضافيّ حيث كان من المتوقّع استمرار الإسباني مع فريقه الحالي.

وقُبيل جائزة بلجيكا الكبرى نهاية هذا الأسبوع، أعلنت ألبين أن ألونسو قد مدّد عقده مع الفريق وسيواصل الدفاع عن ألوانه خلال العام المُقبل بجوار زميله إستيبان أوكون.

اقرأ أيضاً:

وتعقيبًا على ذلك الإعلان قال ألونسو: "أنا سعيد جدًا بتأكيد تمديد عقدي مع ألبين لموسم 2022".

وأضاف: "لطالما شعرت وكأني في بيتي منذ عودتي إلى هذا الفريق الذي استقبلني بأذرع مفتوحة. إنه لمن دواعي سروري أن أواصل العمل مع بعضٍ من ألمع العقول في رياضتنا في إنستون وفيري".

وتابع: "لقد كان الموسم صعبًا على الجميع، ولكننا أظهرنا التقدم كفريق ونتيجة المجر تعدّ مثالًا جيّدًا على ذلك التقدم. نستهدف المزيد من النتائج الإيجابية لما تبقى من الموسم، ولكن وبشكل أهم للموسم المُقبل وما يليه مع التغييرات الكبيرة التي ستدخل على قوانين الفورمولا واحد".

وأكمل: "لطالما كنت داعمًا كبيرًا للحاجة إلى تقريب المنافسة واعتماد تغييرات في الرياضة، حيث أنّ موسم 2022 سيمثّل فرصة رائعة لتحقيق ذلك. أتطلّع إلى بقية هذا الموسم ومواصلة التسابق بجوار إستيبان في 2022 لصالح ألبين".

هذا وقد عانى الإسباني في المراحل الأولى من هذا الموسم من أجل التأقلم ضمن عودته إلى البطولة، لكنّه نجح بتسجيل النقاط في السباقات الستة الأخيرة، بما فيها المركز الرابع في المجر حيث لعب دورًا محوريًا في الفوز المفاجئ الذي حققه زميله أوكون.

اقرأ أيضاً:

من جهته، علّق لورون روسي المدير التنفيذي لألبين على تمديد عقد ألونسو قائلًا: "نحن مسرورون جدًا بتأكيد بقاء فرناندو مع الفريق للموسم المُقبل، ليُجاور إستيبان. إنّها التشكيلة المثالية بالنسبة لنا، ومن بين الأقوى على شبكة الانطلاق. كما أنها توفر لنا الموهبة الخالصة والسرعة الكبيرة، وكذلك الروح الجماعية التي منحتنا أول فوز لنا في المجر".

وأردف: "فرناندو أثار الإعجاب منذ عودته إلى الرياضة، إذ أن إصراره، عمله الجماعي وتركيزه لاستخلاص الأداء الأقصى من الفريق لهي أمور من الرائع أن نكون جزءًا منها وبالتأكيد من المميز أن نشهدها معه".

واسترسل: "أثق في قدرتنا على الاستفادة بشكل كبير من خبرة فرناندو ورؤيته بينما ندخل المراحل الأخيرة في تطوير هيكل سيارة 2022 ووحدة الطاقة. إنّه متعطّش مثلنا للنجاح ولا يدّخر جهدًا لترجمة ذلك في أدائه".

المشاركات
التعليقات
شتاينر "مسرور للغاية" من نجاحات غروجان في إندي كار

المقال السابق

شتاينر "مسرور للغاية" من نجاحات غروجان في إندي كار

المقال التالي

فيرشتابن: لا مخاوف بشأن 2022 في ظلّ مواصلة ريد بُل تطوير السيارة الحالية

فيرشتابن: لا مخاوف بشأن 2022 في ظلّ مواصلة ريد بُل تطوير السيارة الحالية
تحميل التعليقات

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

حلبة جدة "الرائعة" للفورمولا واحد ستقدم عرضاً لم "يشهد له العالم مثيلاً من قبل"

1 س
2
فورمولا 1

مدير أعمال مايكل شوماخر: زوجته "حذفتني" من حياتها

3
فورمولا 1

جائزة بلجيكا الكبرى: جولة استرجاع البطولة لفيرشتابن؟

6 س
4
فورمولا 1

فيرشتابن: لا مخاوف بشأن 2022 في ظلّ مواصلة ريد بُل تطوير السيارة الحالية

3 س
5
فورمولا 1

فريق ألبين يُؤكّد استمرار ألونسو ضمن صفوفه لموسم 2022

4 س
أحدث الأخبار
راسل وبوتاس يُبقيان على تحفّظهما حيال قرار مرسيدس بشأن تشكيلتها لموسم 2022
فورمولا 1

راسل وبوتاس يُبقيان على تحفّظهما حيال قرار مرسيدس بشأن تشكيلتها لموسم 2022

12د
حلبة جدة "الرائعة" للفورمولا واحد ستقدم عرضاً لم "يشهد له العالم مثيلاً من قبل"
فورمولا 1

حلبة جدة "الرائعة" للفورمولا واحد ستقدم عرضاً لم "يشهد له العالم مثيلاً من قبل"

1 س
الفورمولا واحد تُعلن عن موسمٍ رابع من سلسلة نتفلكس
فورمولا 1

الفورمولا واحد تُعلن عن موسمٍ رابع من سلسلة نتفلكس

2 س
شوماخر: سباق سبا سيكون "عاطفيًا" بعد 30 عامًا من مشاركة والدي الأولى في الفورمولا واحد
فورمولا 1

شوماخر: سباق سبا سيكون "عاطفيًا" بعد 30 عامًا من مشاركة والدي الأولى في الفورمولا واحد

3 س
فيرشتابن: لا مخاوف بشأن 2022 في ظلّ مواصلة ريد بُل تطوير السيارة الحالية
فورمولا 1

فيرشتابن: لا مخاوف بشأن 2022 في ظلّ مواصلة ريد بُل تطوير السيارة الحالية

3 س
أحدث ملفات الفيديو
لفة افتراضية على حلبة سبا-فرانكورشان 01:59
فورمولا 1
24-08-2021

لفة افتراضية على حلبة سبا-فرانكورشان

تحليل سباق جائزة المجر الكبرى 2021 29:56
فورمولا 1
05-08-2021

تحليل سباق جائزة المجر الكبرى 2021

جولة مع سيارة ريد بل هوندا للتعرف على مكونات سيارات الفورمولا 1 11:41
فورمولا 1
05-08-2021

جولة مع سيارة ريد بل هوندا للتعرف على مكونات سيارات الفورمولا 1

خوان بابلو مونتويا يعلق على مجريات جائزة فرنسا 04:47
فورمولا 1
24-06-2021

خوان بابلو مونتويا يعلق على مجريات جائزة فرنسا

لفة افتراضية على حلبة بول ريكار 01:46
فورمولا 1
16-06-2021

لفة افتراضية على حلبة بول ريكار

فرناندو ألونسو More from
فرناندو ألونسو
برسالة مشفّرة...ألونسو يغرّد مشوّقًا متابعيه "بإعلان كبير" جائزة بلجيكا الكبرى
فورمولا 1

برسالة مشفّرة...ألونسو يغرّد مشوّقًا متابعيه "بإعلان كبير"

القصة وراء تأجُج الصراع بين ألونسو وهاميلتون في عام 2007
فورمولا 1

القصة وراء تأجُج الصراع بين ألونسو وهاميلتون في عام 2007

تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية تجارب برشلونة في مارس برايم
فورمولا 1

تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية

الأكثر شعبية اليوم

حلبة جدة "الرائعة" للفورمولا واحد ستقدم عرضاً لم "يشهد له العالم مثيلاً من قبل"
فورمولا 1 فورمولا 1

حلبة جدة "الرائعة" للفورمولا واحد ستقدم عرضاً لم "يشهد له العالم مثيلاً من قبل"

مدير أعمال مايكل شوماخر: زوجته "حذفتني" من حياتها
فورمولا 1 فورمولا 1

مدير أعمال مايكل شوماخر: زوجته "حذفتني" من حياتها

جائزة بلجيكا الكبرى: جولة استرجاع البطولة لفيرشتابن؟
فورمولا 1 فورمولا 1

جائزة بلجيكا الكبرى: جولة استرجاع البطولة لفيرشتابن؟

فيرشتابن: لا مخاوف بشأن 2022 في ظلّ مواصلة ريد بُل تطوير السيارة الحالية
فورمولا 1 فورمولا 1

فيرشتابن: لا مخاوف بشأن 2022 في ظلّ مواصلة ريد بُل تطوير السيارة الحالية

فريق ألبين يُؤكّد استمرار ألونسو ضمن صفوفه لموسم 2022
فورمولا 1 فورمولا 1

فريق ألبين يُؤكّد استمرار ألونسو ضمن صفوفه لموسم 2022

تحليل: ما هو الفريق الذي أحرز التقدّم الأكبر خلال موسم 2021 في الفورمولا واحد؟
فورمولا 1 فورمولا 1

تحليل: ما هو الفريق الذي أحرز التقدّم الأكبر خلال موسم 2021 في الفورمولا واحد؟

فينياليس سيقود درّاجة أبريليا للمرّة الأولى في تجارب ميزانو
موتو جي بي موتو جي بي

فينياليس سيقود درّاجة أبريليا للمرّة الأولى في تجارب ميزانو

موسم انتقالات الفورمولا واحد: من سيقود لأي فريق في 2022؟
فورمولا 1 فورمولا 1

موسم انتقالات الفورمولا واحد: من سيقود لأي فريق في 2022؟

أحدث الأخبار

راسل وبوتاس يُبقيان على تحفّظهما حيال قرار مرسيدس بشأن تشكيلتها لموسم 2022
فورمولا 1 فورمولا 1

راسل وبوتاس يُبقيان على تحفّظهما حيال قرار مرسيدس بشأن تشكيلتها لموسم 2022

حلبة جدة "الرائعة" للفورمولا واحد ستقدم عرضاً لم "يشهد له العالم مثيلاً من قبل"
فورمولا 1 فورمولا 1

حلبة جدة "الرائعة" للفورمولا واحد ستقدم عرضاً لم "يشهد له العالم مثيلاً من قبل"

الفورمولا واحد تُعلن عن موسمٍ رابع من سلسلة نتفلكس
فورمولا 1 فورمولا 1

الفورمولا واحد تُعلن عن موسمٍ رابع من سلسلة نتفلكس

شوماخر: سباق سبا سيكون "عاطفيًا" بعد 30 عامًا من مشاركة والدي الأولى في الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1

شوماخر: سباق سبا سيكون "عاطفيًا" بعد 30 عامًا من مشاركة والدي الأولى في الفورمولا واحد

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.