فريق ألبين يُؤكّد استمرار ألونسو ضمن صفوفه لموسم 2022

عاد ألونسو إلى الفورمولا واحد مع فريق ألبين هذا العام بعد غيابٍ دام لموسمَين كي يبدأ رحلةً ثالثة ضمن صفوف الفريق الذي يتخذ من إنستون مقرًّا له، حيث سبق له القيادة لرينو بين موسمَي 2003 و2006، فضلاً عن 2008 و2009.

وانضمّ ألونسو إلى ألبين ضمن عقدٍ يمتدّ لعامٍ واحد مع خيار التمديد لموسمٍ إضافيّ حيث كان من المتوقّع استمرار الإسباني مع فريقه الحالي.

وقُبيل جائزة بلجيكا الكبرى نهاية هذا الأسبوع، أعلنت ألبين أن ألونسو قد مدّد عقده مع الفريق وسيواصل الدفاع عن ألوانه خلال العام المُقبل بجوار زميله إستيبان أوكون.

وتعقيبًا على ذلك الإعلان قال ألونسو: "أنا سعيد جدًا بتأكيد تمديد عقدي مع ألبين لموسم 2022".

وأضاف: "لطالما شعرت وكأني في بيتي منذ عودتي إلى هذا الفريق الذي استقبلني بأذرع مفتوحة. إنه لمن دواعي سروري أن أواصل العمل مع بعضٍ من ألمع العقول في رياضتنا في إنستون وفيري".

وتابع: "لقد كان الموسم صعبًا على الجميع، ولكننا أظهرنا التقدم كفريق ونتيجة المجر تعدّ مثالًا جيّدًا على ذلك التقدم. نستهدف المزيد من النتائج الإيجابية لما تبقى من الموسم، ولكن وبشكل أهم للموسم المُقبل وما يليه مع التغييرات الكبيرة التي ستدخل على قوانين الفورمولا واحد".

وأكمل: "لطالما كنت داعمًا كبيرًا للحاجة إلى تقريب المنافسة واعتماد تغييرات في الرياضة، حيث أنّ موسم 2022 سيمثّل فرصة رائعة لتحقيق ذلك. أتطلّع إلى بقية هذا الموسم ومواصلة التسابق بجوار إستيبان في 2022 لصالح ألبين".

هذا وقد عانى الإسباني في المراحل الأولى من هذا الموسم من أجل التأقلم ضمن عودته إلى البطولة، لكنّه نجح بتسجيل النقاط في السباقات الستة الأخيرة، بما فيها المركز الرابع في المجر حيث لعب دورًا محوريًا في الفوز المفاجئ الذي حققه زميله أوكون.

من جهته، علّق لورون روسي المدير التنفيذي لألبين على تمديد عقد ألونسو قائلًا: "نحن مسرورون جدًا بتأكيد بقاء فرناندو مع الفريق للموسم المُقبل، ليُجاور إستيبان. إنّها التشكيلة المثالية بالنسبة لنا، ومن بين الأقوى على شبكة الانطلاق. كما أنها توفر لنا الموهبة الخالصة والسرعة الكبيرة، وكذلك الروح الجماعية التي منحتنا أول فوز لنا في المجر".

وأردف: "فرناندو أثار الإعجاب منذ عودته إلى الرياضة، إذ أن إصراره، عمله الجماعي وتركيزه لاستخلاص الأداء الأقصى من الفريق لهي أمور من الرائع أن نكون جزءًا منها وبالتأكيد من المميز أن نشهدها معه".

واسترسل: "أثق في قدرتنا على الاستفادة بشكل كبير من خبرة فرناندو ورؤيته بينما ندخل المراحل الأخيرة في تطوير هيكل سيارة 2022 ووحدة الطاقة. إنّه متعطّش مثلنا للنجاح ولا يدّخر جهدًا لترجمة ذلك في أدائه".