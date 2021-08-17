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فريق ألبين "مذهول تماماً" من قدرات ألونسو التسابقية

من قبل:
, محرر

قال مارسين بودكوفسكي المدير التنفيذي لدى ألبين، أن الفريق "مذهول" إزاء مهارات فرناندو ألونسو التسابقية التي أظهرها خلال النصف الأول من موسم الفورمولا واحد الجاري.

فريق ألبين "مذهول تماماً" من قدرات ألونسو التسابقية

سرق ألونسو الأضواء حين قدم سباقاً رائعاً في المجر نجح خلاله بحجز لويس هاميلتون سائق مرسيدس لعدة لفات، ما كان أمراً حاسماً في منح زميله إستيبان أوكون فرصة الفوز.

 لكن بودابست لم تكن المرة الأولى التي أذهل بها صاحب الـ 40 عاماً فريقه بما يمتلكه من مهارات تسابقية، إذ لطالما أذهل بطل العالم مرتين الفريق بقدرته على تحليل السباق وهو يقود على سرعة عالية على متن السيارة.

حيث قال بودكوفسكي: "لقد عملت مع عدد من السائقين لأكثر من 20 عاماً في الفورمولا واحد، لكنه مثير للإعجاب بشكل مذهل".

وأكمل: "إن مقاربته مذهلة، بطريقة احترافية جداً، جداً".

وتابع: "الأمر الآخر الذي أذهلني هو مهاراته القيادية. أعتقد أننا رأينا ذلك على أرض الواقع في سباق سيلفرستون القصير، وفي باكو، حيث كانت تلك فرصاً رائعة لرؤية ما يمتلكه حقاً".

واسترسل: "ما قام به ألونسو في سيلفرستون هو تشكيل قطار من ’دي ار اس’ خلفه، لأنه لم يكن يخشى لانس (سترول) بل بيير (غاسلي) لهذا السبب نجح بالقضاء على أي احتمال لمهاجمته من قبل غاسلي عبر وضعه ضمن نطاق ’دي ار اس’ لسيارة سترول".

وتابع: "بالنسبة لي، ذلك أمر مذهل تماماً لأننا كنا جالسين في خط الحظائر مع جميع البيانات، ولدينا رؤية كاملة للسباق. لكنه كان في السيارة على أقصى سرعة وكان يمتلك قدرة تحليلية للسباق تضاهي ما لدينا من دون أن يكون لديه أي اطلاع على البيانات التي كانت بحوزتنا!".

وأردف: "هذا ما أعتقد أنه الأمر الأكثر إثارة للإعجاب في فرناندو. أعتقد أن سنين خبرته الـ 20 على متن سيارات الفورمولا واحد تلعب عاملاً هاماً، لكن، وحتى مع 20 سنة من الخبرة، فإن الكثير من السائقين ليسوا قادرين على فعل ما يقوم به!".

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بالمقابل، أشار ألونسو أن سنينه الطويلة في الفورمولا واحد جعلت منه سائقاً أفضل، حيث أوضح سابقاً أنه كان "ليهزم فرناندو ذا الـ 23 عاماً بسهولة" الآن.

وأكد بودكوفسكي أن ألونسو ما زال متعطشاً للانتصارات أكثر من أي وقت مضى، حيث يرى أن الإسباني سيبقى ضمن الفورمولا واحد لعدة مواسم قادمة في حال تمكنت ألبين من منحه سيارة تنافسية.

حيث قال: "كم سيبقى؟ ذلك سؤال يجيب عنه فرناندو، لكنه لا يشعر بأنه كبير في السن أو بحاجة للاعتزال".

وتابع: "إنه متعطش للانتصارات ويتطلع قدماً للموسم المقبل. في كل مرة يزور المصنع، يسأل عن سيارة الموسم المقبل".

وأردف: "يمكن أن نرى بوضوح أنه يستمتع بالمشاركة، وهو مسرور لعودته إلى الفورمولا واحد، لكن طموحه واضح للغاية - بشكل مماثل لنا - حول السعي لتقديم الأفضل. لهذا السبب نحن نعمل بقوة على سيارة الموسم المقبل وهو متحمس حقاً".

واختتم: "إن منحناه سيارة تنافسية العام المقبل، فإنني لا أعتقد أنه سيترك البطولة في أي وقت قريب، لأنه سيرغب بتحقيق المزيد".

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