فريق ألبين "متشجعٌ للغاية" جراء التقدم في موسم 2021 المنصرم

عانت ألبين من عدم الثبات في الأداء خلال 2021، لكن فوز إستيبان أوكون الصادم في المجر، إضافة إلى منصة التتويج التي حققها زميله فرناندو ألونسو في قطر، منحت الفريق بعض الأفضلية أمام ألفا تاوري، ليحسم المركز الخامس ضمن ترتيب بطولة المصنعين.

وبالرغم من أن الفريق بحاجة للكثير من العمل للحاق بفرقٍ مثل فيراري ومكلارين، لكن بودكوفسكي يشعر بأن التقدم خلال الموسم المنصرم، علامةٌ مشجعة لموسم 2022.

فقال: "نظراً لأن المحركات تقريباً لم تتغير منذ ثلاث سنوات، مع تجميد تطوير الهياكل وعلب السرعة لأسباب استراتيجية بهدف الاستثمار في نواحٍ أخرى، أعتقد أننا قمنا بعمل جيد جداً".

وأكمل: "سواء على صعيد التطوير أو الأداء على المسار، نحن متشجعون للغاية للموسم المقبل. لدينا الأرقام والإحصائيات، لكنني لا أعلم كيفية تقدم الفرق الأخرى".

ويرى بودكوفسكي بأن التغييرات خلف الكواليس بدأت تؤتي ثمارها، بالرغم من أنها لم تظهر بشكل واضح للعيان بعد.

فقال: "أنا وبكل تأكيد فخور بعمل الفريق. لقد تغير الفريق بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، وقد بدأت ثمار ذلك بالظهور. على المسار وكذلك في المصنع".

وأكمل: "عندما أرى في المصنع كل ذلك العمل والتعاون بين جميع العاملين طوال السنين الماضية، يخامرني شعور جيد للعام المقبل".

وأردف: "أعتقد بأننا أظهرنا في الموسم المنصرم وعندما سمحت الفرصة، بأننا قادرون على تقديم الأداء اللازم، نعلم أننا لم نكن على قدر المنافسة في بعض السباقات، وعلينا حلّ هذه المسألة".

واختتم: "هناك الكثير من العمل يجري خلف الكواليس لحلّ هذه المشكلة، على السيارة والحزمة ككل. والوضع يبدو واعداً".