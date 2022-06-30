فريق ألبين للفورمولا واحد يطلق برنامجاً لدعم المواهب النسائية

أطلق الفريق برنامجه الجديد Rac(H)er، بهدف تعزيز الكفاءات النسائية ضمن المنظمة ككل، وتقديم الدعم للفتيات الراغبات بالعمل ضمن مجال رياضة السيارات.

يتضمن البرنامج منحاً دراسية ورعاية على طريق إتمام مسيرة مهنية تصل بهنّ إلى فريق ألبين للفورمولا واحد، حيث تهدف العلامة الفرنسية إلى زيادة 30 بالمئة لطاقمها من الفتيات خلال السنوات الخمس المقبلة مقارنة بـ 12 بالمئة حالياً.

ومن أهم أهداف هذا البرنامج كذلك المساعدة على إيجاد سائقة فورمولا واحد وإدخالها عالم السباقات.

حيث جاء في بيان أصدره الفريق: "سيتضمن البرنامج أبحاثاً تهدف لكسر النمطية السائدة حالياً عبر تمويل دراسة علمية تدحض جميع الادعاءات غير الصحيحة حيال عدم قدرة الفتيات على المشاركة في الفورمولا واحد (اللياقة وغير ذلك)".

وأكمل البيان: "عبر الشراكة مع عدة منظمات تدريب، ستؤسس ألبين برنامجاً تطويرياً خاصاً مع تمويل كافٍ يقود إلى أول منافِسةٍ تشارك في الفورمولا واحد".

أليسا باول، ألبين وآبي بولينغ، ألبين تصوير: ألبين

من جهته، قال لورون روسي المدير التنفيذي لدى ألبين: "دورنا كفريق فورمولا واحد وكعلامة مجموعة رينو، الالتزام بتأمين بيئة عمل متكاملة تشمل الجميع وتضمن التنوع، وهذا هو مصدر قوّتنا".

واختتم: "نحن على دراية بالحاجة العميقة لإجراء تحولات جوهرية في الرياضة وعالم السباقات ككل ما يسمح لجميع المواهب بالتألق في المستقبل".