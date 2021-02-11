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فريق ألبين للفورمولا واحد منفتح على إمكانية وضع السائقين الناشئين في فرق أخرى

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فريق ألبين للفورمولا واحد منفتح على إمكانية وضع السائقين الناشئين في فرق أخرى

يبدو فريق ألبين واثقاً من قدرته على العمل مع فرق أخرى في الفورمولا واحد لإيجاد مقاعد لسائقيه اليافعين في المستقبل، بالرغم من عدم وجود أي فريق زبون معه حالياً.

ضمن جزء من عملية إعادة الهيكلة لمشروع رينو في الفورمولا واحد، تم تغيير اسم الفريق إلى ألبين بدءاً من موسم 2021، بينما أطلقت العلامة الفرنسية أكاديمتها اليوم الأربعاء، مع ثلاثة من أصل خمسة من أفرادها سيشاركون في الفورمولا 2 هذا العام.

وسيعود غوانيو زو وكريسيتيان لاندغارد إلى الفورمولا 2 مع فريقي "يوني فيرتوزي" و"آرت غراند بري" على التوالي، أما أوسكار بياستري فقد ترقى إلى هذه الفئة بعد الفوز بلقب الفورمولا 3 الموسم الماضي مع "بريما".

وكان ميا شاريزمان مدير أكاديمية ألبين قد كشف عن التوقعات بمنافسة كل من زو ولاندرغارد على لقب الفورمولا 2 بعد موسم صعب العام الماضي.

لكن، يبدو أن الفرص ضئيلة أمام ألبين لوضع سائقيها في الفورمولا واحد. إذ وقع فرناندو ألونسو عقداً لموسمين مع الفريق، بينما ينتهي عقد إستيبان أوكون بنهاية الموسم المقبل.

وتمكنت فيراري من وضع سائقيها اليافعين مع فريقي هاس وألفا روميو لموسم 2021، بينما تمتلك مرسيدس مقعداً لجورج راسل مع ويليامز. وكانت مكلارين الفريق الوحيد الزبون لدى رينو الموسم الماضي، لكنها انتقلت لاستعمال محركات مرسيدس بدءاً من 2021.

واعترف شاريزمان أن المهمة ليست سهلة على ألبين، لكنه واثق من وجود طريقة للعمل مع الفرق الأخرى إن دعت الضرورة لإيجاد مقعد للسائقين اليافعين.

فقال: "ذلك أمر علينا العمل عليه، وذلك من أجل تأمين مقاعد لسائقينا اليافعين. لكن من دون تزويد الفرق الأخرى بالمحركات، فإن تركيزنا منصبّ على مقعدَي السباقات، الأكاديمية، والأدوات التي نمتلكها".

وأردف: "من الواضح أن العمل على فريقنا المصنعي له الأولوية. لكننا نعتقد أنه ما زالت أمامنا فرصة للتعاون مع الفرق الأخرى بغض النظر عن التزويد بالمحركات".

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وكانت ألبين قد أشركت سائقيها اليافعين الثلاثة ضمن تجارب خاصة للفورمولا واحد على متن سيارة بمواصفات 2018.

لكن شاريزمان كشف أن كلاً من أولئك السائقين قد وصل إلى مرحلة مختلفة في مسيرته المهنية.

فقال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "كل منهم ضمن موقع مختلف في مسيرته. لذا كلٌ لديه خطة مختلفة قليلاً عن غيره".

وأردف: "ذلك الوضع مشابه قليلاً لما كان لدى فيراري العام الماضي مع ناشئيها. لدينا خطة أساسية وأخرى احتياطية".

واختتم: "بمقدورنا إدارة الوضع، وسنضمن تواجد السائقين الثلاثة ضمن المواقع التي يرغبون بها".

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