فريق ألبين لا يزال يبحث عن إجابات لضعف تأديته في السباقات

يخوض الفريق المتمركز في إنستون معركة ضارية في مجموعة الوسط، لكنّه لم يتمكن من ترجمة تأدياته القوية للغاية في التصفيات إلى رصيد نقاط قوي في السباقات.

وتحتل ألبين حاليًا المركز السابع في ترتيب الصانعين برصيد 25 نقطة، حيث يحتاج الفريق للبدء بتقديم المزيد إذا ما أراد عدم خسارة معركته مع أستون مارتن وألفا تاوري المتواجدين أمامه.

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ويتمثّل العامل الأساسي في تسجيل المزيد من النقاط في استخلاص وتيرة أفضل من السيارة خلال السباقات، حيث واجه كل من فرناندو ألونسو وإستيبان أوكون الإحباطات في السباقات الأخيرة.

وقد أوضح مارسين بودكوفسكي المدير التنفيذي أنّ فريقه يعمل بجد في محاولة لمعرفة مكامن ضعف سيارته "أيه521"، وتحديدًا الكيفية التي يمكن بها معالجة معاناة أيام الأحد.

فقال: "علينا العمل من أجل فهم تراجع وتيرتنا في السباق، وهو أمر نحقق فيه بشكل كبير".

وأضاف: "من الواضح بأنّ السيارة قادرة على تقديم تأديات جيّدة في التصفيات، ولكن على بعض الحلبات، يبدو أنه ليس باستطاعتنا تكرار تلك الوتيرة الجيّدة في السباقات، وهذا أمر نحتاج للوقوف على أسبابه لتسجيل رصيد نقاط أكبر في البطولة".

وتابع: "نأمُل أن يساهم ما وجدناه حتى الآن في تحقيقنا لنتيجة جيّدة في الجولة المُقبلة في فرنسا، على حلبة سباقات دائمة مشابهة أكثر لما نعتاد رؤيته في الفورمولا واحد".

هذا وأوضح بودكوفسكي أنه وبالرُغم من تسجيل ألونسو نتيجة مشجّعة بحلوله سادسًا في باكو، إلّا أنه لا ينبغي تجاهل حقيقة أن تلك النتيجة تعود بشكل كبير إلى شق الإسباني طريقه وتقدمه في الترتيب مستغلًا إعادة الانطلاقة.

وضمن حديثه عمّا شهدته الجولة الأخيرة، قال بودكوفسكي: "إجمالًا، كانت نهاية أسبوع مشجّعة حتى يوم السباق. وتيرتنا كانت تنافسية نسبيًا يوم الجمعة، ويوم التصفيات وصلنا إلى القسم الثالث مع سيارة واحدة بعد حصة صعبة مع العديد من الأعلام الصفراء والحمراء".

وأكمل: "كان انسحاب إستيبان مبكرًا من السباق بسبب مشكلة في الموثوقية مخيبًا للآمال، وللأسف لم تكن وتيرتنا قوية بالقدر الكافي لتسمح لفرناندو بالمنافسة على مراكز جيّدة. حيث تطلّب الأمر جهًدًا مذهلًا منه ليحقق المركز السادس في آخر لفتين".

جديرٌ بالذكر أنّه من المخطط أن تجلب ألبين بعض التحديثات البسيطة على سيارتها في بول ريكار، كما عدّلت على الجناح الخلفي من أجل مجموعة اختبارات الصلابة الجديدة الأكثر صرامة.