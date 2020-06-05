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فريق أستون مارتن للفورمولا واحد لا يتطلع "لضم أسماء كبيرة" في 2021

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فريق أستون مارتن للفورمولا واحد لا يتطلع "لضم أسماء كبيرة" في 2021
05-06-2020

أكد أوتمار زافناور مدير فريق ريسينغ بوينت أنه لا نية للبحث عن سائق جديد تزامناً مع التحول إلى الفريق المصنعي لأستون مارتن في موسم 2021.

أشار بعض المراقبين إلى إمكانية انتقال سيباستيان فيتيل إلى الفريق الذي سيغير اسمه قريباً. خاصة بحكم العلاقة الوثيقة التي تجمع مرسيدس بالمصنع البريطاني العريق.

لكنّ سيرجيو بيريز الذي ترعاه شركة مكسيكية، يمتلك عقداً لعدة مواسم مع الفريق، بينما يبدو مقعد لانس سترول مضموناً في المستقبل القريب.

حيث قال زافناور في مقابلة نشرها الفريق: "بالتأكيد فإن هذه الأسابيع مثيرة للغاية في سوق السائقين، مع بعض الانتقالات المثيرة هنا وهناك".

وأكمل: "أنا واثق أن ذلك سيبقي المتابعين متحفزين وسيشغل وسائل الإعلام، لكن من وجهة نظرنا، فإن العناوين للموسم المقبل هي الاهتمام بالاسم المصنعيّ على أبوابنا بدلاً من الأسماء في قمرتي القيادة".

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من جهة أخرى، أشار زافناور إلى التأثير الإيجابي الذي تركته قوانين الخفض من النفقات للموسم المقبل.

فقال: "أعتقد أن القرارات التي توصلنا لها بالتعاون بين الفرق والبطولة والاتحاد الدولي للسيارات وضعتنا على الطريق الضروري الصحيح نحو وضع مالي أكثر استقراراً".

وأكمل: "في نهاية المطاف، نحن جميعنا كفرق نهتم بالحفاظ على استمرارية أعمالنا لتقديم سباقات رائعة للمتابعين".

وأردف: "لطالما حظينا كفريق بسمعة جيدة ولدينا ذكريات مذهلة في البطولة. الآن، نحن نتطلع قدماً لبناء قصة جديدة تليق باسم أستون مارتن".

واستكمل: "هذه القوانين المالية الجديدة تعدل بين الفرق وتسمح لها بالوصول إلى إمكانياتها الحقيقية، وذلك أمر إيجابي للغاية بالنسبة للرياضة. يبدو المستقبل مشرقاً، وهدفنا الأوحد أن نكون في مقدمة ذلك المستقبل".

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بالمقابل، أعرب زافناور عن تفاؤله حيال الروزنامة المعدلة لموسم 2020 والتي ستنطلق من النمسا الشهر المقبل.

فقال: "ستكون أشهراً حماسية للغاية لنا جميعنا. لكن من الرائع إكمال مثل هذه الروزنامة".

وأكمل: "اتفقنا جميعنا على الخطة المقررة، ومن معرفتي بفريقنا فإنني على يقين بأنه على قدر التحدي. في نهاية المطاف، جميعنا تنافسيون. هذا هو شغفنا ونحن متحمسون له".

واختتم: "بالرغم من غياب الجمهور - ودعم المتابعين وحماستهم على الحلبة - لكن من الضروري إطلاق الموسم من دون جمهور. ونحن نتطلع قدماً للانطلاقة من النمسا".

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