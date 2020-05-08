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فريق آسيوي جديد ما زال يستهدف الانضمام إلى الفورمولا واحد في 2022

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فريق آسيوي جديد ما زال يستهدف الانضمام إلى الفورمولا واحد في 2022
08-05-2020

ما زال فريق "بانثيرا آسيا" للفورمولا واحد يسعى للانضمام إلى فرق البطولة في موسم 2022 حالما يتمّ تطبيق القوانين التقنية الجديدة.

كشف الفريق الآسيوي الذي يتخذ من المملكة المتحدة مقراً له نهاية الصيف الماضي أنه ينوي الانضمام إلى البطولة.

وكان روس براون المدير الرياضي للبطولة قد أعلن تأجيل تطبيق القوانين التقنية 2021 إلى موسم 2022، ما أخر انضمام الفريق إلى 2022 على أقل تقدير.

حيث كشف بنجامين دوراند مدير فريق بانثيرا لموقعنا "موتورسبورت.كوم" أن التأخير والأزمة العالمية الحالية بسبب فيروس "كورونا" لم تضع نهاية لجهود الفريق بالوصول إلى الفورمولا واحد.

فقال: "لقد كانت رحلة متقلبة، لكننا ما زالنا موجودين، والمشروع لم ينته بعد".

وأكمل: "كنا جاهزين بالفعل للانضمام في 2020 قبل الأزمة العالمية الحالية، وما زلنا نعمل على هذا الاتجاه".

وتابع: "لدينا مجموعة تعمل على السيارة، والجوانب الانسيابية، كما نواصل العمل مع الرعاة".

واستكمل: "نحن بانتظار ما سيحصل في الفورمولا واحد قبل الإدلاء بأية تصاريح إضافية. الناس تتكلم عن إمكانية شراء سيارات (من فريق آخر)، لذا سنرى ما سيحصل".

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من جهة أخرى، كشف دوراند أن الفريق كان يمتلك صفقة أولية للتزود بالمحركات والقطع من أحد المصنعين مع بداية هذا العام قبل تفشي جائحة "كوفيد-19" في جميع أنحاء العالم.

وفي حال نجح الفريق بتجميع مشروع كامل، فسيكون قادراً على الاستفادة من سقف النفقات الجديد للبطولة والذي سيتم اعتماده الموسم المقبل.

لكن يبدو أن الفورمولا واحد لم تخض بعد أية محادثات رسمية حيال الفرق التي ترغب بالانضمام إلى البطولة في موسم 2020.

حيث أشارت الفورمولا واحد شهر أكتوبر/تشرين الأول إلى عدم وجود أية محادثات جدية مع أي طرف أو شركة حيال قبول فريق جديد.

إذ يتوجب على الفريق الجديد خوض مناقصة تشرف عليها "فيا" قبل الانضمام إلى الفرق المشاركة.

وكانت آخر مرة منحت فيها دعوات التقدم لأي فريق محتمل جديد، عام 2015، لكن حينها لم يتم قبول الفريقين اللذين قدما طلبات المشاركة لعدم إيفائهما بالشروط المطلوبة.

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