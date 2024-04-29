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فريق آربي يلقي الضوء على وضع ريكاردو ضمن الفريق

أكد فريق آربي أن سائقه دانيال ريكاردو ما زال قادراً "بالتأكيد" على تقديم أفضل مستوى له في الفورمولا واحد، وسط تواصل الجهود لمنحه سيارة تناسبه.

دانيال ريكاردو، آربي مع لورون ميكيز، مدير فريق آربي

الصورة من قبل: محتوى ريد بُل

واجه الأسترالي تحديات واضحة مع سيارة موسم 2024 الحالي في الفورمولا واحد، حيث لم يكن مرتاحاً ولا واثقاً على متنها، إذ تفوق عليه زميله يوكي تسونودا عدة مرات.

كما أنه عانى كي يكرر نفس الأداء الذي أظهره بعد العطلة الصيفية العام الماضي.

لكن وبعد تبديل محركه في الصين، قدم ريكاردو تأدية مشجعة بل وتفوق على زميله لولا الحادثة مع لانس سترول التي أدت لانسحابه من السباق.

ويرى لورون ميكيز مدير الفريق أن ريكاردو قادر بالتأكيد على العودة وتقديم أفضل ما لديه.

فقال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "نعم، بكل تأكيد".

وأكمل: "علينا تحديد ما تحتاجه السيارة لتناسب كلا سائقينا".

وأردف: "شاهدنا تقدماً قوياً من قبل يوكي، ونحن نرى أن دانيال يعود للمسار المتوقع كذلك".

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ورغم أن ريكاردو لم يسجل النقاط بعد، لكن ميكيز يعزي ذلك إلى سوء الحظ وليس ضعف الأداء.

فقال: "في السعودية، بدأنا نفهم ونرى كيف يمكننا دعمه بشكل أفضل. لذا نعم، إن مسار تقدمه جيد".

وأكمل: "ما زال بوسعنا تحسين الأمور ضمن السيارة كي يشعر بالراحة على متنها، علينا تقديم سيارة تناسب أسلوب قيادته بالشكل أمثل".

واختتم: "لكن بالتأكيد كانت الصين بمثابة دفعة جيدة للثقة".

دانيال ريكاردو، آر بي

دانيال ريكاردو، آر بي

الصورة من قبل: صور موتورسبورت

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