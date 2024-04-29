فريق آربي يلقي الضوء على وضع ريكاردو ضمن الفريق
أكد فريق آربي أن سائقه دانيال ريكاردو ما زال قادراً "بالتأكيد" على تقديم أفضل مستوى له في الفورمولا واحد، وسط تواصل الجهود لمنحه سيارة تناسبه.
الصورة من قبل: محتوى ريد بُل
واجه الأسترالي تحديات واضحة مع سيارة موسم 2024 الحالي في الفورمولا واحد، حيث لم يكن مرتاحاً ولا واثقاً على متنها، إذ تفوق عليه زميله يوكي تسونودا عدة مرات.
كما أنه عانى كي يكرر نفس الأداء الذي أظهره بعد العطلة الصيفية العام الماضي.
لكن وبعد تبديل محركه في الصين، قدم ريكاردو تأدية مشجعة بل وتفوق على زميله لولا الحادثة مع لانس سترول التي أدت لانسحابه من السباق.
ويرى لورون ميكيز مدير الفريق أن ريكاردو قادر بالتأكيد على العودة وتقديم أفضل ما لديه.
فقال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "نعم، بكل تأكيد".
وأكمل: "علينا تحديد ما تحتاجه السيارة لتناسب كلا سائقينا".
وأردف: "شاهدنا تقدماً قوياً من قبل يوكي، ونحن نرى أن دانيال يعود للمسار المتوقع كذلك".
ورغم أن ريكاردو لم يسجل النقاط بعد، لكن ميكيز يعزي ذلك إلى سوء الحظ وليس ضعف الأداء.
فقال: "في السعودية، بدأنا نفهم ونرى كيف يمكننا دعمه بشكل أفضل. لذا نعم، إن مسار تقدمه جيد".
وأكمل: "ما زال بوسعنا تحسين الأمور ضمن السيارة كي يشعر بالراحة على متنها، علينا تقديم سيارة تناسب أسلوب قيادته بالشكل أمثل".
واختتم: "لكن بالتأكيد كانت الصين بمثابة دفعة جيدة للثقة".
دانيال ريكاردو، آر بي
الصورة من قبل: صور موتورسبورت
كن جزءًا من مجتمع موتورسبورتانضمّ إلى المحادثة
شارك أو احفظ هذه القصّة
آربي تخطط لجلب تحديثات في ميامي لتساعدها في البقاء على قمة معركة الوسط
ريكاردو شعر بوتيرته "السريعة" قبل حادثته مع سترول في الصين
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
ريكاردو: هيكل سيارة آربي الجديد "راحة نفسية"
هورنر يتوقع "عودة" ريكاردو من البداية المتعثرة لموسم 2024
تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية
أحدث الأخبار
كوارتارارو شعر بـ "تغيير ضخم" على متن درّاجة ياماها الجديدة في تجارب خيريز
شوماخر: ريد بُل ستنهار "إلى القاع" لو أبقت على هورنر
فريق آربي يلقي الضوء على وضع ريكاردو ضمن الفريق
هورنر: الفورمولا واحد أنصتت لقلقنا من سيارات "فرانكشتاين" في 2026
برايم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.
أبرز التعليقات