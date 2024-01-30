اشترك
فورمولا 1
أخبار

فريق "آر.بي" يعين غوس الموظف السابق لدى "فيا" إضافة إلى بيرماين كمدير للتسابق

قام فريق "فيزا كاش آب آر.بي" المعروف سابقاً باسم ألفا تاوري، بتعيين تيم غوس الموظف السابق لدى الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" كمدير جديد للعمليات، إضافة لتأكيد آلان بريماين كمدير للتسابق.

منشور
تيم غاس، المُدير التقني لفريق مكلارين

أعلن الفريق عن تعيينات أساسية وذلك ضمن خطوة إعادة الهيكلة تحت مدير الفريق الجديد لورون ميكيز.

وإضافة إلى غوس وبريماين، سينضم كذلك غيوم كاتيلاني أخصائي الانسيابية السابق لدى ريد بُل، كنائب المدير التقني.

وسيقدم غوس تقاريره إلى ميكيز ضمن مركز كبير التقنيين.

وقد عمل غوس لدى مكلارين سابقاً ما بين 1990 و2018، وسيبدأ العمل في منصبه الجديد مع الفريق شهر أكتوبر، بعد 9 أشهر من ترك عمله مع "فيا".

وكما نشر موقعنا "موتورسبورت.كوم" سابقاً، فإن الفريق قد عيّن كذلك آلان بريماين الذي كان يعمل سابقاً لدى آلبين، للإشراف على العمليات ضمن الحلبة.

بينما تم جلب كاتيلاني من فريق ريد بُل الشقيق للعمل كنائب المدير التقني. 

اقرأ أيضاً:
آلان بيرماين، المدير الرياضي لفريق ألبين

تصوير: فيا

آلان بيرماين، المدير الرياضي لفريق ألبين

المشاركات
التعليقات
المقال السابق ليبرتي ميديا تتصدر قائمة أكثر "الإمبراطوريات الرياضية" قيمة في العالم

أحدث الأخبار

الكشف عن نموذج أولي لسيارة فريق أندريتي الساعي لأول مشاركة في 2025

الكشف عن نموذج أولي لسيارة فريق أندريتي الساعي لأول مشاركة في 2025

F1 فورمولا 1

الكشف عن نموذج أولي لسيارة فريق أندريتي الساعي لأول مشاركة في 2025 الكشف عن نموذج أولي لسيارة فريق أندريتي الساعي لأول مشاركة في 2025

تحليل: ما وراء صمت فيراري حول مستقبل ساينز في الفورمولا واحد

تحليل: ما وراء صمت فيراري حول مستقبل ساينز في الفورمولا واحد

F1 فورمولا 1

تحليل: ما وراء صمت فيراري حول مستقبل ساينز في الفورمولا واحد تحليل: ما وراء صمت فيراري حول مستقبل ساينز في الفورمولا واحد

فريق "آر.بي" يعين غوس الموظف السابق لدى "فيا" إضافة إلى بيرماين كمدير للتسابق

فريق "آر.بي" يعين غوس الموظف السابق لدى "فيا" إضافة إلى بيرماين كمدير للتسابق

F1 فورمولا 1

فريق "آر.بي" يعين غوس الموظف السابق لدى "فيا" إضافة إلى بيرماين كمدير للتسابق فريق "آر.بي" يعين غوس الموظف السابق لدى "فيا" إضافة إلى بيرماين كمدير للتسابق

ليبرتي ميديا تتصدر قائمة أكثر "الإمبراطوريات الرياضية" قيمة في العالم

ليبرتي ميديا تتصدر قائمة أكثر "الإمبراطوريات الرياضية" قيمة في العالم

F1 فورمولا 1

ليبرتي ميديا تتصدر قائمة أكثر "الإمبراطوريات الرياضية" قيمة في العالم ليبرتي ميديا تتصدر قائمة أكثر "الإمبراطوريات الرياضية" قيمة في العالم

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

برايم
برايم
فورمولا 1

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

برايم
برايم
فورمولا 1

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟ تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟ تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

برايم
برايم
فورمولا 1

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021 تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

اشترك بخدمتنا الإخبارية
Socials
تطبيق موتورسبورت.كوم
السلاسل
شبكة موتورسبورت ش.م.م
اتصل بنا
© 2024 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
اشترك