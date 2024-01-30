فريق "آر.بي" يعين غوس الموظف السابق لدى "فيا" إضافة إلى بيرماين كمدير للتسابق

أعلن الفريق عن تعيينات أساسية وذلك ضمن خطوة إعادة الهيكلة تحت مدير الفريق الجديد لورون ميكيز.

وإضافة إلى غوس وبريماين، سينضم كذلك غيوم كاتيلاني أخصائي الانسيابية السابق لدى ريد بُل، كنائب المدير التقني.

وسيقدم غوس تقاريره إلى ميكيز ضمن مركز كبير التقنيين.

وقد عمل غوس لدى مكلارين سابقاً ما بين 1990 و2018، وسيبدأ العمل في منصبه الجديد مع الفريق شهر أكتوبر، بعد 9 أشهر من ترك عمله مع "فيا".

وكما نشر موقعنا "موتورسبورت.كوم" سابقاً، فإن الفريق قد عيّن كذلك آلان بريماين الذي كان يعمل سابقاً لدى آلبين، للإشراف على العمليات ضمن الحلبة.

بينما تم جلب كاتيلاني من فريق ريد بُل الشقيق للعمل كنائب المدير التقني.