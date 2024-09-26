فريق "آربي" يستبدل ريكاردو بلاوسون لبقية موسم 2024

أكد فريق "آربي" للفورمولا 1 رسميًا أن ليام لاوسون سيحل محل دانيال ريكاردو لبقية موسم 2024.

سيتواجد لاوسون في السيارة بدءًا من جائزة الولايات المتحدة الكبرى الشهر المقبل وسيكمل السباقات الستة المتبقية بجوار يوكي تسونودا.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أشاد فريق ريد بُل وفريقه الشقيق بمسيرة ريكاردو التي استمرت 14 عامًا في الفورمولا 1 على حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، قبل تأكيد الأخبار المتوقعة على نطاق واسع بأن لاوسون سيعود إلى قمرة القيادة في آربي لبقية الموسم.

وقال مدير الفريق لورون ميكيز: "يود الجميع هنا في آربي أن يشكروا دانيال على عمله الجاد خلال الموسمين الماضيين معنا. لقد جلب الكثير من الخبرة والموهبة للفريق بموقف رائع، مما ساعد الجميع على تطوير وتعزيز روح الفريق المتماسكة".

وتابع: "كان دانيال رجلاً نبيلًا حقيقيًا سواء على المضمار أو خارجه ولم يخلُ من الابتسامة أبدًا. سنفتقده ولكنه سيظل دائمًا يتمتع بمكانة خاصة داخل عائلة ريد بُل".

وأكمل: "أود أيضًا أن أغتنم هذه الفرصة للترحيب بليام. إنه يعرف الفريق جيدًا بالفعل. لقد قاد لنا الموسم الماضي، وتأقلم جيدًا في ظل ظروف صعبة، لذلك سيكون انتقالًا طبيعيًا".

وأردف: "من الرائع أن نرى المواهب الشابة من عائلة ريد بُل تتخذ الخطوة التالية. نتطلع إلى التركيز على بقية الموسم معًا".

ولم يؤكد الإعلان سوى مشاركة لاوسون في سباقات الجائزة الكبرى الستة المتبقية للموسم الحالي، دون أي كلمة عن القيادة في عام 2025 حيث تحرص ريد بُل على إبقاء خياراتها مفتوحة ضمن تشكيلات سائقيها في كلا الفريقين.

وسيحصل النيوزيلندي البالغ من العمر 22 عامًا، والذي تم اختياره من قبل برنامج ريد بُل للناشئين في عام 2019، الآن على فرصة أخرى لمقارنة نفسه مع سائق آربي في عامه الرابع تسونودا والمطالبة بمقعد في أي من الفريقين لعام 2025 وما بعده.

وكان الفريق قد أُعلن في يونيو أن تسونودا سيبقى في مكانه لموسم خامس في عام 2025، لكن ليس من المستبعد أن يحل هو أو لاوسون محل سيرجيو بيريز في ريد بُل إذا كان الفريق على استعداد لإجراء تغيير خلال فترة ما بين الموسمين.

في العام الماضي، أكمل لاوسون خمسة سباقات جائزة كبرى لصالح ريد بُل، الذي كان يُدعى آنذاك ألفا تاوري، ليحل محل ريكاردو المصاب. وأثار لاوسون الإعجاب بتسجيله نقاطًا في المركز التاسع في سنغافورة العام الماضي، وعاد الأسترالي البالغ من العمر 35 عامًا إلى الفريق ليحل محل نيك دي فريز الذي كان أداؤه ضعيفًا، وذلك كوسيلة للضغط على بيريز. لكنه منذ ذلك الحين كافح لمضاهاة تسونودا والتغلب عليه باستمرار، مما أدى إلى خروجه المبكر.