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فورمولا 1 جائزة اليابان الكبرى

فريق آربي سيمنح ريكاردو هيكلًا جديدًا لجائزة الصين الكبرى

سيقدم فريق آربي هيكلًا جديدًا لسائقه دانيال ريكاردو لجائزة الصين الكبرى كجزء من الجهود لطمئنة الأسترالي بأنه لا عيوب في سيارته تحديدًا.

دانيال ريكاردو، آربي

محتوى ريد بُل

عانى ريكاردو من أجل مجاراة زميله بالفريق يوكي تسونودا خلال هذا الموسم، حيث ألمح إلى أنه قد يكون هنالك أمر خاطئ في حزمته بالتحديد.

فيما شدّد آلان بيرمان مدير التسابق على أن الهيكل الجديد كان يتم بالفعل بناؤه ولم يتم العمل عليه بسبب أية شكوك حول سيارة ريكاردو الحالية.

حيث قال: "الهيكل بالنسبة لي هو مجرد قطعة كبيرة من الكاربون نركّب عليها جهاز التعليق، المحرك وعلبة التروس. لذلك من غير المرجح بتاتًا أن تكون هنالك مشكلة أداء من الهيكل".

وأضاف: "مع ذلك، لدينا هيكل جديد قادم، ومن المنطقي على كافة المستويات أن نمنحه لدانيال، لا سيما وأن يوكي سعيد للغاية ومرتاح جدًا في وضعه الحالي. فليس لدينا تفضيل من ناحية السائقين".

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دانيال ريكاردو، آربي

دانيال ريكاردو، آربي

الصورة من قبل: صور موتورسبورت

وأكمل: "ربما يكون من الجيد مع دانيال أن نحسم المسألة تمامًا، من ناحية أنه لا توجد أية مشاكل مع السيارة".

جديرٌ بالذكر أنه من أجل جولة سوزوكا جلب الفريق أرضية معدّلة، والتي استخدمها يوكي في التجارب الحرة الأولى، بينما استعان أيوما إيواسا السائق الثالث بالنسخة الاعتيادية. لكن تلك السيارة ستحصل على الأرضية الجديدة من أجل ريكاردو ليستخدمها في التجارب الثانية.

حيث أوضح بيرمان أن الهدف من ذلك التحديث هو جلب المزيد من الأداء على حلبات تسيطر عليها المنعطفات البطيئة.

دانيال ريكاردو، آربي

دانيال ريكاردو، آربي

الصورة من قبل: ريد بُل

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