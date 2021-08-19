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فريقا ريد بُل "في موقع جيّد" مع التشكيلة الحالية من السائقين في الفورمولا واحد

قال كريستيان هورنر أنّ فريقَي ريد بُل في الفورمولا واحد يتواجدان "في موقع جيّد" مع تشكيلتيهما من السائقين في الوقت الحالي.

فريقا ريد بُل "في موقع جيّد" مع التشكيلة الحالية من السائقين في الفورمولا واحد

شهد فريقا ريد بُل تغييرات على سائقيهما لهذا الموسم، حيث استقدم الفريق الأساسي سيرجيو بيريز ليُجاور ماكس فيرشتابن، بينما ضمّت ألفا تاوري يوكي تسونودا ليُزامل بيير غاسلي.

وبالرُغم من أنّ بيريز واجه وقتًا أصعب من المتوقع في التأقلم مع الخصائص الفريدة لهيكل سيارة ريد بُل في الفورمولا واحد، لكنّه أثار إعجاب مدرائه بعمله الجماعي والدور الذي لعبه في دعم فيرشتابن في البطولة.

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ووسط المؤشرات المتصاعدة بأنّ ريد بُل ستؤثر الإبقاء على خدمات المكسيكي لموسم آخر، كونها لا تري أسبابًا كافية لتصعيد غاسلي من دور قائد الفريق القوي لدى ألفا تاوري، فقد ألمح هورنر كذلك بأنه لا يرى سببًا لتغيير تشكيلة السائقين في الوقت الحالي.

حيث أوضح بأنّ ريد بُل اتخذت القرار الصائب بالنظر خارج مجموعتها من السائقين الناشئين نهاية العام الماضي، كما يشعر بأنّ بيريز قد أثبت أحقيته بمقعد الفريق.

فقال: "لطالما كانت رؤيتنا تتمثل في منح الشباب الفرصة، وأعتقد بأن ريد بُل، وأكثر من أي فريق آخر، قد فعلت ذلك. لكنّك في بعض الأحيان يتعيّن عليك البحث خارج البرنامج".

وأضاف: "أرى بأننا اتخذنا قرارًا شجاعًا عبر قيامنا بذلك، لكنني أعتقد بأنّه كان القرار الصائب كذلك. ديناميكية الفريق تعمل بشكل جيّد".

وتابع: "يقوم بيير بعمل رائع في ألفا تاوري، كما أنّه ما يزال سائقًا لريد بُل بشكل كبير، لذلك نحن في موقع جيّد من تلك الناحية".

هذا وكانت أكبر صعوبة واجهها بيريز هذا الموسم هي قدرته على استخلاص الوتيرة الأقصى من السيارة في التصفيات.

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مع ذلك، يرى هورنر أنّ المكسيكي قد قدّم ما هو مطلوب في أن يكون مُزعزعًا لسيطرة مرسيدس، وكذلك في لملمة الأمور عندما يواجه فيرشتابن يومًا سيئًا.

حيث قال: "أعتقد بأن سيرجيو قام بالدور الذي كنا نريده. فقد رأيتم ذلك في باكو عندما انتزع الفوز في يوم تمكن خلاله من وضع لويس تحت الضغط. لقد نجح في جمع تلك النقاط من أجل بطولة الصانعين، في ظل ممارسته اللعبة الجماعية، كما رأينا في فرنسا. إنه رائع في ذلك ونحن سعداء جدًا بالعمل الذي يقوم به".

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