إليكم نظرة أولية على كيفية أداء كل فريق، من المتصدرين إلى فريق واحد كان يعاني رغم طموحاته بأن يصبح "فريقًا خارقًا".

وفي ظل الضبابية المعتادة التي تحيط بتجارب ما قبل الموسم، ومع وتيرة التطوير السريعة للوائح الجديدة كليًا لعام 2026، وعدم اليقين الناتج عن التقلبات الكبيرة في متطلبات الطاقة للوحدة الهجينة الجديدة، فإن وضع ترتيب نهائي قبل السباق الأول يعد مغامرة جريئة.

لكن بعد ستة أيام من التجارب، بدأت تتضح بعض الاتجاهات الواضحة الخارجة من "سراب صحراء البحرين"، كما أن بعض الفرق لم يعد لديها مجال لإخفاء أوراقها!

مكلارين – 817 لفة

ما الذي فعلوه

شعر الفريق بطل العالم بأنه وصل إلى البحرين وهو متأخر قليلًا في فهم كيفية استخراج أقصى أداء من وحدة الطاقة الجديدة، لكنه لم يكن الوحيد في ذلك.

في التجارب، كانت أيامه في الصحراء بشكل جيد، مع عدد كبير من اللفات وقلة المشاكل المتعلقة بالموثوقية. لكنه اكتشف سريعًا أن مرسيدس وفيراري بالإبداعات المبتكرة تبدوان متقدمتين بخطوة صغيرة في الوقت الحالي.

لم تكن تجارب البحرين سيئة بأي حال من الأحوال بالنسبة لـ مكلارين، لكن الفريق بطل العالم مرتين سيجد نفسه أمام مهمة شاقة إذا أراد تحقيق اللقب الثالث تواليًا.

أوسكار بياستري، مكلارين الصورة من قبل: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

ومن المتوقع أن تكون سيارة MCL40 في أستراليا بنفس مواصفات سيارة البحرين تقريبًا، ما يعني أن الفريق يبدأ الموسم بروح متواضعة.

ما الذي قالوه

أندريا ستيلا، مدير الفريق: "من حيث فهم ترتيب القوة التنافسي، أعتقد أن هذا الاختبار قد أكد أن فيراري ومرسيدس تبدوان الفريقين اللذين يجب التغلب عليهما. أعتقد أن مكلارين ليست بعيدة. من الجيد أن نرى أننا ضمن مجموعة الأربعة الأوائل، لكن يبدو أن هذين الفريقين أظهرا أفضلية بسيطة".

مرسيدس – 741 لفة

ما الذي فعلوه

إذا كانت مرسيدس تبدو المرشح الأبرز قبل الوصول إلى البحرين، فإنها لم تفعل شيئًا لتغيير هذه الصورة خلال الأسبوعين الماضيين. ومع ذلك، لم تكن تجارب البحرين مثالية للسهام الفضية. لم تبدُ سيارة W17 بنفس الصلابة التي ظهرت بها في برشلونة، حيث ظهرت بعض نقاط الضعف، مع تسرب هوائي في اليوم الأخير تطلب تغيير وحدة الطاقة بالكامل، مما قلّص عدد لفات كيمي أنتونيللي، الذي كان قد عانى بالفعل من مشاكل الأسبوع الأول.

أندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس الصورة من قبل: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

لكن كما يقال دائمًا، من الأسهل جعل سيارة سريعة موثوقة، أكثر من جعل سيارة موثوقة سريعة.

ومن حيث السرعة، بدت مرسيدس الفريق الذي يجب التغلب عليه في البحرين، رغم محاولاتها الواضحة توجيه الأنظار نحو ريد بُل. وقد اتهمها المنافسون بلعب لعبة "الدخان والمرايا" المعتادة قبل رفع قوة المحركات في ملبورن.

بعد أسبوعين سنعرف إن كانت تصريحات ريد بُل بحق مرسيدس محقة حقًا!

ما الذي قالوه

أندرو شوفلين، مهندس المسار: "للأسف، لم يكن اليوم الأخير من تجارب ما قبل الموسم مثاليًا. واجهنا مشكلة في وحدة الطاقة حدّت من عدد لفات كيمي إلى 49 لفة. ومع ذلك، قمنا بعمل جيد بإخراج السيارة مبكرًا نسبيًا، وتمكنا بشكل عام من إنجاز الكثير من العمل المفيد مع كلا السائقين. ركزنا اليوم على الإعدادات وثبات الأداء في اللفات الطويلة، ما سمح لنا بتغطية نطاق واسع من العمل.

"لا تزال الصورة التنافسية غير واضحة تمامًا، لكننا نعلم أن أمامنا الكثير من العمل ونحن نضع اللمسات الأخيرة قبل ملبورن. لقد بنينا قاعدة قوية ننطلق منها، ونحن متحمسون للتحدي القادم، ومتشوقون لرؤية أداء W17 في السباقات".

ريد بُل – 672 لفة

ما الذي فعلوه

خالفت ريد بُل التوقعات بوحدة طاقة جديدة بالكامل، هي الأولى التي يتم تصنيعها داخليًا في ميلتون كينز. حيث تؤكد مشاكل شريكه السابق هوندا مع أستون مارتن مدى ضخامة هذا الإنجاز.

بشكل عام، تبدو RB22 في حالة جيدة، لكن على المسافات الطويلة بدا أن مرسيدس وفيراري تمتلكان أفضلية. ويبدو أنها ضمن نفس مستوى مكلارين، التي بدت ربما أكثر إقناعًا قليلًا على المسافات الطويلة بنهاية التجارب. لكن هذه الفروقات كلها تقع ضمن هامش الخطأ الطبيعي لاختبارات ما قبل الموسم.

إسحاق حجار، ريد بُل الصورة من قبل: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

ورغم أنه كان هناك خوف حقيقي من أن مغامرة ريد بُل الجريئة في وحدة الطاقة قد تقضي على فرص ماكس فيرستابن في المنافسة على اللقب عام 2026. لكن هناك دلائل قوية على أن هذا لن يحدث. وقد رأينا العام الماضي ماذا يمكن أن يحدث تقريبًا إذا تُرك الباب مواربًا أمام الهولندي الشرس!

ما الذي قالوه

لورون ميكيز، مدير الفريق: "من ناحية وحدة الطاقة، لا يجب أن ننسى أنه قبل ثلاث سنوات، حيث يوجد مصنعنا الآن، لم يكن هناك سوى حقل! نحن فخورون جدًا بما تحقق. هل يضعنا ذلك في موقف يجعلنا راضين؟ لا، لأننا نعرف جيدًا حجم المنافسة. لقد كانت بداية جيدة جدًا، لكننا نعلم أننا سنواجه لحظات غير مريحة. هذا جزء من اللعبة. الأداء الذي يقدمه كبار الفرق مذهل، وستكون هناك معركة تطوير هائلة على مستوى الهيكل ووحدة الطاقة، وهذا ما نحبه جميعًا".

فيراري – 745 لفة

ما الذي فعلوه

مشاهدة سيارة فيراري SF-26 تقطع اللفات بسرعة وبموثوقية لا بأس بها كانت بلا شك منظرًا مريحًا للأعين الإيطالية في الوطن. فاجأت فيراري بعض منافسيها بعدد من الابتكارات الانسيابية الذكية، بما في ذلك جناح العادم والجناح الخلفي الدوار بالكامل. هذه الابتكارات اللافتة بصريًا غالبًا ما تُحدث ضجة تفوق تأثيرها الحقيقي، لذا يبقى أن نرى مدى فعاليتها الفعلية.

شارل لوكلير، فيراري الصورة من قبل: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

لكن هذا يوضح أن فيراري اعتمدت مقاربة هجومية لقوانين 2026 مع أفكار خارج الصندوق، وهو مؤشر إيجابي لفريق تراجع أداؤه في القوانين السابقة. كما سجل شارل لوكلير أسرع زمن في التجارب بفارق تسعة أعشار الثانية، وإن كان على إطارات أكثر ليونة، مع عدم وضوح الأحمال، ما يجعل تحليل ذلك أمرًا بلا جدوى.

أي من مشجعي التيفوزي يعلم أن الأمل هو أكثر ما يقتل. لكن في الحلبة، كان من الصعب تجاهل الحماس الذي يملأ أجواء الفريق الأحمر. وشارل لوكلير تحديدًا لم يكن جيدًا في إخفاء خيبة أمله من السيارات السابقة. لكن هذه المرة لا وجود لذلك الحزن المقنّع. الانطلاقات الصاروخية لوحدة طاقة فيراري ورقة رابحة أخرى في يد السكوديريا.

ما الذي قالوه

فريدريك فاسور، مدير الفريق: "من الصعب جدًا تكوين صورة واضحة عن الأداء. الأهم أن ترتيب ملبورن لن يكون بالضرورة الصورة النهائية للموسم، لكني أفضل أن أكون في وضع جيد هناك.

"بشكل عام المنافسة متقاربة. يوم الخميس كان هناك سيارتان بفارق أقل من 0.200 ثانية، ولا نعرف شيئًا عن الوقود أو المحركات أو عشرات العوامل التي تؤثر أكثر بكثير من هذا الفارق الصغير. لكن من ناحية الموثوقية، سارت الأمور بشكل جيد جدًا. لقد قطعنا عدد لفات أكثر مما كنا نتوقع".

ويليامز – 790 لفة

ما الذي فعلوه

كان على ويليامز تعويض التأخير بعد الغياب عن اختبارات برشلونة، وقد نجح إلى حد كبير في ذلك.

ما زال الوقت مبكرًا، لكن إذا كان هناك "دوري أبطال" يضم الأربعة الكبار، و"دوري أوروبي" يضم ألبين، ريسينغ بولز، هاس وويليامز، فإن فريق غروف يبدو في آخر هذه المجموعة. لكن كل شيء يمكن أن يتغير سريعًا مع استخراج المزيد من الأداء من السيارة.

كارلوس ساينز، ويليامز الصورة من قبل: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

تقول الشائعات في الحلبة أن ويليامز لا يعاني فقط من تبعات التحول المبكر إلى قوانين 2026، بل أيضًا من عبء الوزن الزائد. في المقابل، بدت هاس وألبين أكثر إقناعًا، ما يجعل التحدي كبيرًا قبل التوجه إلى أستراليا.

ما الذي قالوه

جايمس فاولز، مدير الفريق: "من الرائع أننا أكملنا البرنامج الكامل الذي خططنا له خلال الأيام الستة الماضية. هذا يعكس العمل الجاد للفريق هنا وفي غروف لتعويض الوقت الضائع. لا أحد يعرف حقًا أين تكمن كل السرعة. هذا ما ستكشفه ملبورن.

"ما أعرفه بالتأكيد هو أن أمامنا عملًا كبيرًا. وضعنا أنفسنا في موقف صعب، لكن لدينا برنامج تطوير هجومي لضمان استخراج أقصى أداء ممكن خلال الأشهر المقبلة".

ريسينغ بولز – 734 لفة

ما الذي فعلوه

مرّ فريق ريد بُل الشقيق تحت الرادار إلى حد كبير. لم يعانِ من مشاكل كبيرة، ولم يحقق أزمنة لافتة، ما وضعه بثبات في وسط الميدان.

ليام لاوسون، ريسينغ بولز الصورة من قبل: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

قدم الوافد الجديد الوحيد في 2026، أرفيد ليندبلاد، أداءً جيدًا واستفاد من برنامج الشتاء المكثف. لكن اللفات الطويلة له ولزميله ليام لاوسون لم تضاهِ ألبين أو هاس. لكن الفريق وعد بحزمة تطوير قوية في أستراليا.

ما الذي قالوه

ألان بيرمان، مدير الفريق: "كان الأسبوع الماضي مثمرًا وهذا الأسبوع كان أفضل. تعلمنا الكثير عن السيارة ووحدة الطاقة، وكلاهما عملا بموثوقية جيدة. لدينا بعض المشاكل البسيطة لكنها لن تؤثر في ملبورن. ستتطور السيارة بسرعة، وستصل أول قطع جديدة في أستراليا".

أستون مارتن – 334 لفة

ما الذي فعلوه

ليس الكثير. أكملت أستون مارتن 334 لفة فقط خلال ستة أيام، أي أقل بـ 252 لفة من أقرب فريق.

سارت الأمور من سيئ إلى أسوأ في الأسبوع الثاني، مع أعطال متكررة في وحدة الطاقة والبطارية، إضافة إلى نقص في قطع الغيار. يبدو أن التحضيرات لموسم 2026 كارثية تقريبًا.

فرناندو ألونسو، أستون مارتن الصورة من قبل: Peter Fox / Getty Images

سيحتاج الفريق بقيادة أدريان نيوي إلى جهد هائل في سيلفرستون وساكورا ليكون في دائرة المنافسة هذا العام. يا ترى ما الذي يدور في ذهن فرناندو ألونسو؟

ما الذي قالوه

بيدرو دي لا روزا، ممثل الفريق: "بالتأكيد لسنا في المكان الذي أردناه. نحن أقل الفرق لناحية عدد لفات. لدينا محرك جديد، ناقل حركة جديد، ونظام تعليق خلفي جديد. نعرف تمامًا أين يجب أن نركز. ما زال أمامنا الكثير من العمل".

شينتارو أوريهارا، مدير هوندا في الحلبة: "أسبوع شاق، ونحن غير راضون عن الأداء والموثوقية حاليًا. لكننا نعمل جميعًا على إيجاد الحلول".

هاس – 794 لفة

ما الذي فعلوه

قد يكون هاس أكثر فرق الوسط إثارة للإعجاب. بدت السيارة سهلة القيادة وسريعة في اللفات القصيرة والطويلة. وعلى مدار جميع التجارب، لم يكمل عدد لفات أكثر من هاس سوى مرسيدس.

إستيبان أوكون، هاس الصورة من قبل: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

ما الذي قالوه

آياو كوماتسو، مدير الفريق: "يجب أن نكون متوازنين. تريد المزيد دائمًا، لكن بالنظر إلى تغيير القوانين الضخم، فإن امتلاك سيارة موثوقة نسبيًا وإنهاء محاكاة سباقين هو أمر إيجابي".

آودي – 711 لفة

ما الذي فعلوه

بدا النصف الأول من التجارب ضعيفًا، لكن الفريق أحرز تقدمًا كبيرًا في الأيام الأخيرة. كانت اللفات الطويلة لكل من هلكنبرغ وبورتوليتو قوية.

غابرييل بورتوليتو، آودي الصورة من قبل: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

ما الذي قالوه

جايمس كي، المدير التقني: "أحرزنا تقدمًا كبيرًا. أدخلنا حزمة انسيابية خاصة بالسباق، وأكملنا محاكاة مسافات سباق كاملة. ما زالت هناك مجالات للتحسين، لكننا في المكان الذي كنا نأمله".

ألبين – 677 لفة

ما الذي فعلوه

بدت ألبين في مقدمة فرق الوسط، رغم أن هاس سرقت الأضواء في نهاية التجارب. تبدو السيارة A526 جيدة.

فرانكو كولابينتو، ألبين الصورة من قبل: Mark Thompson / Getty Images

ما الذي قالوه

ستيف نيلسن، مدير الفريق: "ركزنا هذا الأسبوع على عمل السيارة في مختلف الظروف. في أستراليا فقط سنعرف موقعنا الحقيقي. لكن لدينا قاعدة جيدة لننطلق منها".

كاديلاك – 586 لفة

ما الذي فعلوه

لم تكن كاديلاك سريعة، لكنها جمعت عددًا جيدًا من اللفات. سيبدأ الفريق الحادي عشر في الفورمولا 1 من نقطة متواضعة، لكنه يبدو أنه يخوض عملية تأقلم جيدة وتستحق الاحترام.

فالتيري بوتاس، كاديلاك الصورة من قبل: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

ما الذي قالوه

غرايم لاودون، مدير الفريق: "أسبوعان مثمران جدًا. لدينا قاعدة جيدة لسباقنا الأول في ملبورن. ما تحقق حتى الآن إنجاز ضخم".